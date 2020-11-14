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Когда отказали тормоза: несколько советов, которые помогут уцелеть в экстремальной ситуации

Если отказали тормоза - не паникуй, ситуацию можно исправить

сегодня, 12:34
Автор:

Павел Зинченко

Иногда у автомобиля отказывают тормоза. Это случается довольно редко, но последствия могут быть настолько плачевными, что лучше быть готовым к этому проишествию в любой момент. Мы подскажем тебе, как следует действовать.

Когда отказали тормоза: несколько советов, которые помогут уцелеть в экстремальной ситуации

Если отказали тормоза

Не паниковать

Запомни самое главное — ни в коем случае не паникуй, и сохраняй здравомыслие, иначе ситуация только усугубится и может привести к непредсказуемым последствиям.

Тормозная система и давление

В конструкции множества современных автомобилей включена двухконтурная тормозная система. Рекомендуется не отпускать педаль тормоза некоторое время, ведь вполне возможно, что перестал работать только один контур. Таким образом, машина все-таки будет останавливаться, только медленее. Если машина не тормозит, необходимо убрать ногу с педали тормоза, после чего еще раз максимально ее выжать 6-7 раз. Вполне вероятно, что в тормозной системе резко понизилось давление, и твоя “борьба с педалью“ вернет это давление в норму.

Ручник и коробка передач

Если же тормоза до сих пор не работают, используй ручной тормоз. Это необходимо делать очень аккуратно, чтобы избежать заноса автомобиля. Есть еще эффективный метод, о котором стоит знать – торможение двигателем. Для этого нужно последовательно понижать передачу до полной остановки автомобиля.

Крайний случай

В критической ситуации можно задействовать способ торможения касанием бортов или колес автомобиля о бордюры. Если это допускают дорожные условия, можно попытаться аккуратно съехать в кювет, а зимой можно попробовать впечататься в сугроб. Но помни, что это большой риск и для автомобиля, и для вас.

Надеемся, тебе не прийдется побывать в такой ситуации. Если же ты с ней таки столкнешься, то теперь ты знаешь, что делать. Также издание "Комментарии" расскажет, что делать, если угнали автомобиль.


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Источник: https://mport.ua/tehnologii/techno/758308-otkazali-tormoza-kak-ostanovit-mashinu
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