Топовая десятка: какие авто украинцы чаще всего покупали в январе

Январь 2022 года не стал исключением и украинцы, как и предыдущие месяцы, при покупке автомобилей, отдавали предпочтение вторичному рынку. Так, за январь было куплено 79 тыс. подержанных легковых машин. Как передает портал "Комментарии", эксперты "Auto.ria" отметили, что этот показатель уже обновил новый рекорд по продажам на вторичке в январе за последние 5 лет.

Автомобили. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, несмотря на то, что в декабре украинцами было куплено 100 тыс. б/у авто, для января показатель почти 80 тыс. – это уже весомая цифра, ведь обычно в этот праздничный месяц зимы продажи автомобилей существенно снижаются.

Что же касается "топовой десятки" по продажам среди б/у автомобилей в Украине, то предпочтения украинцев не сильно отличаются от предыдущих месяцев. На первом месте по продажах Daewoo Lanos/Sens. На втором – Volkswagen Passat. На третьем — Skoda Octavia. Далее расположились: Volkswagen Golf, ВАЗ-2109/99, Renault Megane, Ford Focus, Chevrolet Aveo, Opel Astra, Skoda Fabia.

Аналитики "Auto.ria" отмечают, что в целом картина вырисовывается такая, что украинцы все больше отдают предпочтение поддержанным иномаркам, нежели отечественным автомобилям.

Если же о говорить о среднем возрасте подержанных авто, которые чаще всего продавали, то это возраст 14,7 лет. Средняя цена такого авто – примерно 6800 долларов.

При этом в январе существенно упали продажи элитных автомобилей. Их можно пересчитать на пальцах двух рук. В январе было куплено два Rolls-Royce, три Lamborghini, по десять Maserati и Bentley.

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