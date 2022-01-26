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Летающий автомобиль прошел финальные испытания: когда транспорт можно будет увидеть на дорогах

Летающий автомобиль разрешен для взлета, но для управления вам понадобится удостоверение пилота

сегодня, 17:34
Автор:

Карина Ожерельева
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По словам разработчиков, автомобиль, который может трансформироваться в небольшой самолет, прошел лётные испытания в Словакии. Об этом сообщает CNN.

Летающий автомобиль прошел финальные испытания: когда транспорт можно будет увидеть на дорогах

Летающий автомобиль на дороге - CNN

AirCar получил официальный сертификат летной годности Словацкого транспортного управления после завершения 70 часов "строгих летных испытаний", по словам Klein Vision.

Тестовые полеты, включавшие более 200 взлетов и посадок, были совместимы со стандартами Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA), сообщает компания в пресс-релизе.

"Сложные лётные испытания включали полный спектр полетов и маневров и продемонстрировали удивительную статическую и динамическую стабильность в режиме самолета", — заявили в компании.

Пресс-секретарь Klein Vision сказал CNN, что для управления гибридным транспортным средством необходима лицензия пилота, и добавил, что компания надеется, что AirCar станет коммерчески доступным в течение 12 месяцев.

Команда из восьми специалистов потратила более 100 000 часов, превращая концепции дизайна в математические модели, которые привели к производству прототипа. AirCar оснащен двигателем BMW объемом 1,6 л и работает на топливе, которое продается на любой заправке, сказал Антон Заяк, соучредитель Klein Vision, в заявлении CNN.

Он добавил, что автомобиль может летать на максимальной рабочей высоте 18 000 футов.

В июне летающий автомобиль завершил 35-минутный испытательный полет между аэропортами Нитры и столицей Словакии Братиславы. После приземления самолет переоборудовался в автомобиль и был доставлен в центр города.

"Сертификация AirCar открывает двери для массового производства очень эффективных летающих автомобилей", — сказал пилот-испытатель Стефан Кляйн, изобретатель автомобиля и руководитель группы разработчиков.

Кириакос Курусис, глава группы специалистов по летной пригодности и техническому обслуживанию Королевского авиационного общества, сказал CNN, что "это не первый раз, когда подобные типы транспортных средств сертифицируются".

Курусис добавил, что такие транспортные средства, как AirCar, однажды могут заменить вертолеты.


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Источник: https://edition.cnn.com/2022/01/25/business/flying-car-aircar-dual-mode-vehicle-intl-scli/index.html
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