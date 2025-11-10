logo

Топ 5 вещей, которые водители игнорируют перед зимой: как не попасть впросак

Перед тем как температура упадет ниже нуля, автомобиль нуждается в минимальной, но важной подготовке.

10 ноября 2025, 16:22
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Есть ряд вещей о которых владельцы автомобилей довольно часто забывают осенью – а зря, ведь это помогает избежать дорогостоящего ремонта зимой.

Топ 5 вещей, которые водители игнорируют перед зимой: как не попасть впросак

Подготовка автомобиля к зиме. Фото: из открытых источников

На первом месте – проверка охлаждающей жидкости. Автомеханики советуют сделать это до того, как температура воздуха упадет ниже нуля. Со временем антифриз теряет свои свойства, из-за чего при отрицательной температуре может замерзнуть и повредить радиатор, помпу или термостат.

На втором месте – состояние аккумулятора и генератора. Особенно это важно для автомобилей с системой Start/Stop или электроприводом. Зимой емкость аккумулятора снижается на 20–30%, поэтому батарея без должного ухода может разрядиться уже после одной холодной ночи. В сервисе рекомендуют проверить внутреннее сопротивление аккумулятора и исправность диодного моста генератора.

На третьем – отделка уплотнителей дверей и замков. После дождя и резкого похолодания дверь часто примерзает через попадающую в стыки влагу. Чтобы этого избежать, следует предварительно обработать резиновые элементы силиконовой смазкой.

На четвертом – проверка тормозной жидкости. Влага, накапливающаяся в течение лета и осени, может вызвать коррозию тормозных магистралей, брожение поршней и снижение эффективности тормозов. Поэтому проверка уровня и состояния жидкости перед зимой – обязательна.

И, наконец, на пятой позиции – очистка дренажей и замена фильтров. Часто водители забывают убрать листья и грязь из дренажных отверстий кузова. Также следует обновить воздушный и салонный фильтры – это поможет избежать запотевания стекла, обеспечит эффективную работу обогрева и продлит жизнь кондиционеру.

Читайте на портале "Комментарии" — как продлить жизнь шинам на 2-3 сезона: главные советы от автоэкспертов.




Источник: https://uamotors.com.ua/auto/152645#goog_rewarded
