Топ 5 речей, які водії ігнорують перед зимою: як не потрапити у халепу

Є низка речей про які власники автомобілів доволі часто забувають восени – а дарма, адже це допомагає уникнути дорогого ремонту взимку.

Підготовка автомобіля до зими. Фото: з відкритих джерел

На першому місці – перевірка охолоджувальної рідини. Автомеханіки радять зробити це до того, як температура повітря впаде нижче нуля. З часом антифриз втрачає свої властивості, через що при мінусовій температурі може замерзнути і пошкодити радіатор, помпу або термостат.

На другому місці – стан акумулятора та генератора. Особливо це важливо для автомобілів із системою Start/Stop або електроприводом. Узимку ємність акумулятора знижується на 20–30%, тож батарея без належного догляду може розрядитися вже після однієї холодної ночі. У сервісі радять перевірити внутрішній опір акумулятора й справність діодного моста генератора.

На третьому – обробка ущільнювачів дверей і замків. Після дощу та різкого похолодання двері часто примерзають через вологу, що потрапляє у стики. Щоб цього уникнути, варто заздалегідь обробити гумові елементи силіконовою змазкою.

На четвертому – перевірка гальмівної рідини. Волога, що накопичується протягом літа й осені, може викликати корозію гальмівних магістралей, закисання поршнів і зниження ефективності гальм. Тому перевірка рівня й стану рідини перед зимою – обов’язкова.

І нарешті на п’ятій позиції – очищення дренажів і заміна фільтрів. Часто водії забувають прибрати листя та бруд із дренажних отворів кузова. Також слід оновити повітряний і салонний фільтри – це допоможе уникнути запотівання скла, забезпечить ефективну роботу обігріву та продовжить "життя" кондиціонеру.

