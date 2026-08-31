Топ-10 самых популярных авто в Украине в 2026 году

Украинский авторынок в 2026 году демонстрирует достаточно четкие предпочтения покупателей. По данным первоначальных регистраций за первые семь месяцев года, особым спросом пользуются практические кроссоверы, универсальные семейные автомобили и модели, массово импортируемые из Европы и США.

Skoda Octavia

В ответ на запрос портал "Комментарии" в МВД Украины сообщили, что всего за этот период было зарегистрировано более 175 тысяч автомобилей. На основе этих данных Главного сервисного центра МВД сформировался рейтинг десяти самых популярных автомобилей в Украине в 2026 году.

10. Nissan Qashqai – 2545 авто (26 000 долларов)

Замыкает десятку самых популярных автомобилей в Украине в 2026 году компактный Nissan Qashqai. Его сильные стороны – это удобные для города габариты, повышенный клиренс и небольшие расходы горючего. Особенно популярны европейские дизельные версии, хотя покупателям доступны также бензиновые и гибридные силовые установки.

9. Ford Escape – 2768 авто (29 000 долларов)

Американский Escape, родственный европейскому Ford Kuga, активно привозят из США. Модель предлагает просторный салон, хорошую динамику и различные варианты силовых установок, включая гибридную. Важную роль играет привлекательная цена на американских аукционах.

8. Volkswagen Passat – 2867 авто (43 000 долларов)

Несмотря на отсутствие нового Passat в формате традиционного седана, модель остается очень популярной на вторичном рынке. Просторный салон, большой багажник, комфорт на трассе и экономичные дизельные двигатели делают его типичным выбором для семейных и продолжительных поездок.

7. Hyundai Tucson – 3123 авто (30 000 долларов)

Hyundai Tucson отличается тем, что имеет особенно сильные позиции среди новых автомобилей. Почти половина его регистраций пришлась на машины из автосалонов. Покупателей привлекают современный дизайн, богатая оснастка и наличие гибридных версий.

6. Volkswagen Golf – 3330 авто (28 000 долларов)

Легендарный немецкий хэтчбек Volkswagen Golf остается одним из популярнейших городских автомобилей. В Украину его в основном привозят из Европы. Golf ценят за экономичность, компактные размеры, управляемость и большой выбор силовых установок.

5. Nissan Rogue – 3428 авто (30 000 долларов)

Nissan Rogue стал одним из главных "американцев" украинского рынка. Автомобиль привлекает доступной ценой после импорта из США, просторным салоном и удобной подвеской.

4. Mazda CX-5 – 3483 авто (32 000 долларов)

Японский кроссовер Mazda CX-5 уверенно держится среди лидеров. CX-5 ценят атмосферные двигатели SkyActiv-G, классический автомат, привлекательный дизайн и хорошую репутацию относительно надежности. При этом модель пользуется спросом не только на вторичном рынке, ведь значительную часть регистраций составляют новые автомобили.

3. Volkswagen Tiguan – 4259 авто (36 000 долларов)

Volkswagen Tiguan – один из главных фаворитов украинцев в сегменте компактных кроссоверов. Модель совмещает практичность, хорошую управляемость и широкий выбор бензиновых и дизельных двигателей. Дополнительным преимуществом остается хорошо знакомая украинским сервисам конструкция.

2. Audi Q5 – 4496 авто (55 000 долларов)

Премиальный кроссовер почти догнал лидера рейтинга. Значительную часть спроса обеспечивает импорт подержанных машин из США и Европы. Audi Q5 привлекает комфортом, качественным салоном и полным приводом Quattro, оставаясь одним из самых популярных премиальных SUV.

1. Skoda Octavia – 4534 авто (27 000 долларов)

Чешская модель Skoda Octavia остается безоговорочным лидером украинского рынка. Ее выбирают за просторный салон, огромный багажник объемом до 640 литров, экономичные двигатели и доступное обслуживание. Octavia особенно популярна среди тех, кому нужен практичный автомобиль для семьи и дальних поездок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украину ввезли первый водородный автомобиль в 2026 году.