Топ-10 найпопулярніших авто в Україні у 2026 році

Український авторинок у 2026 році демонструє доволі чіткі вподобання покупців. За даними первинних реєстрацій за перші сім місяців року, особливим попитом користуються практичні кросовери, універсальні сімейні автомобілі та моделі, які масово імпортують із Європи та США.

Skoda Octavia

У відповідь на запит портал "Коментарі" у МВС Україні повідомили, що усього за цей період було зареєстровано понад 175 тисяч автомобілів. На основі цих даних Головного сервісного центру МВС сформувався рейтинг десяти найпопулярніших авто в Україні у 2026 році.

10. Nissan Qashqai — 2545 авто (26 000 доларів)

Замикає десятку найпопулярніших авто в Україні у 2026 році компактний Nissan Qashqai. Його сильні сторони — це зручні для міста габарити, підвищений кліренс і невеликі витрати пального. Особливо популярні європейські дизельні версії, хоча покупцям доступні також бензинові та гібридні силові установки.

9. Ford Escape — 2768 авто (29 000 доларів)

Американський Escape, споріднений з європейським Ford Kuga, активно привозять зі США. Модель пропонує просторий салон, хорошу динаміку та різні варіанти силових установок, включно з гібридною. Важливу роль відіграє й приваблива ціна на американських аукціонах.

8. Volkswagen Passat — 2867 авто (43 000 доларів)

Попри відсутність нового Passat у форматі традиційного седана, модель залишається дуже популярною на вторинному ринку. Просторий салон, великий багажник, комфорт на трасі та економічні дизельні двигуни роблять його типовим вибором для сімейних і тривалих поїздок.

7. Hyundai Tucson — 3123 авто (30 000 доларів)

Hyundai Tucson вирізняється тим, що має особливо сильні позиції серед нових автомобілів. Майже половина його реєстрацій припала на машини з автосалонів. Покупців приваблюють сучасний дизайн, багате оснащення та наявність гібридних версій.

6. Volkswagen Golf — 3330 авто (28 000 доларів)

Легендарний німецький хетчбек Volkswagen Golf залишається одним з найпопулярніших міських автомобілів. В Україну його переважно привозять з Європи. Golf цінують за економічність, компактні розміри, керованість і великий вибір силових установок.

5. Nissan Rogue — 3428 авто (30 000 доларів)

Nissan Rogue став одним з головних "американців" українського ринку. Автомобіль приваблює доступною ціною після імпорту зі США, просторим салоном і комфортною підвіскою.

4. Mazda CX-5 — 3483 авто (32 000 доларів)

Японський кросовер Mazda CX-5 впевнено тримається серед лідерів. CX-5 цінують за атмосферні двигуни SkyActiv-G, класичний автомат, привабливий дизайн і хорошу репутацію щодо надійності. При цьому модель має попит не лише на вторинному ринку, адже значну частину реєстрацій становлять нові автомобілі.

3. Volkswagen Tiguan — 4259 авто (36 000 доларів)

Volkswagen Tiguan — один із головних фаворитів українців у сегменті компактних кросоверів. Модель поєднує практичність, хорошу керованість і широкий вибір бензинових та дизельних двигунів. Додатковою перевагою залишається добре знайома українським сервісам конструкція.

2. Audi Q5 — 4496 авто (55 000 доларів)

Преміальний кросовер майже наздогнав лідера рейтингу. Значну частину попиту забезпечує імпорт уживаних машин зі США та Європи. Audi Q5 приваблює комфортом, якісним салоном і повним приводом Quattro, залишаючись одним із найпопулярніших преміальних SUV.

1. Skoda Octavia — 4534 авто (27 000 доларів)

Чеська модель Skoda Octavia залишається беззаперечним лідером українського ринку. Її обирають за просторий салон, величезний багажник об'ємом до 640 літрів, економічні двигуни та доступне обслуговування. Octavia особливо популярна серед тих, кому потрібен практичний автомобіль для сім'ї та далеких поїздок.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Україну ввезли перший водневий автомобіль у 2026 році.