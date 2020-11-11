Теперь еще мощнее: Mazda показала новые двигатели для автомобилей следующего поколения

Представленное изображение дает первое представление о предстоящем рядном шестицилиндровом двигателе Mazda, новом четырехцилиндровом и подключаемом гибриде. Новая информация появилась в финансовой презентации автопроизводителя за третий квартал.

Mazda создала новые двигатели

Mazda указывает, что рядная шестерка будет доступна после 2022 года. Она будет доступна в вариантах с бензином, дизелем и Skyactiv X. Компания планирует установить двигатель с продольной компоновкой и полным приводом. В презентации нет упоминания об использовании этой установки с задним приводом.

Новый подключаемый гибрид и 48-вольтный двигатель также поступят после 2022 года. В презентации используется фраза, которая переводится как "мультиэлектрическая технология" для будущего использования роторных двигателей. Это почти наверняка та же самая установка, что и в MX30, которая будет использовать Wankel в качестве расширителя диапазона для электрической трансмиссии. Этот силовой агрегат появится в первой половине 2022 года.

Mazda впервые анонсировала рядный шестицилиндровый двигатель в 2019 году. В то время автопроизводитель заявил, что он появится в период с 2020 по 2025 год. Однако до сих пор компания воздерживалась от любой информации о двигателе.

Слухи предполагают, что Mazda6 следующего поколения будет оснащена этим рядным шестицилиндровым двигателем и будет иметь задний привод. Хотя информация в этой презентации указывает на то, что покупатели также смогут получить полный привод. Седан, как сообщается, появится к концу 2022 года. Он ознаменует собой серьезное изменение для седана среднего размера, которое выделит модель среди конкурентов, таких как Honda Accord и Toyota Camry.

Как сообщало издание "Комментарии", итальянцы представили мощный спорткар, основанный на Chevrolet Corvette.

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