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Главная Новости Мужчина авто Итальянцы представили мощный спорткар, основанный на Chevrolet Corvette
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Итальянцы представили мощный спорткар, основанный на Chevrolet Corvette

Автопроизводитель Ares Design создаст всего 24 экземпляра S1 Project Spyder

сегодня, 10:47
Автор:

Павел Зинченко

Итальянский автопроизводитель Ares Design представил новый мощный спортивный автомобиль S1 Project Spyder. Спорткар основан на 2021 Chevrolet Corvette. Об этом сообщает издание Car Buzz.

Итальянцы представили мощный спорткар, основанный на Chevrolet Corvette

ФОТО: Car Buzz

Spyder использует преимущества Corvette с 6,2-литровым двигателем V8, установленным в средней части автомобиля. Но в отличие от Corvette, который довольствуется 495 лошадиными силами, Арес настроил V8 на выдачу колоссальных 715 лошадиных сил, передаваемых на задние колеса через восьмиступенчатую коробку передач с двойным сцеплением. Спорткар может разогнаться до 96 км / ч всего за 2,7 секунды.

Основы S1 Project Spyder окружены сделанным на заказ кузовом из углеродного волокна. Теперь водитель может наслаждаться окружающей его красотой без лобового стекла или крыши. В конструкцию Ares Design входили два ветрозащитных экрана, которые действуют как виртуальные навесы, направляющие поток воздуха над автомобилем. Интерьер Corvette уже кажется первоклассным, но Арес создал уникальную кабину, которая выглядит индивидуально.

Ares построит только 24 экземпляра S1 Project Spyder. Вероятно, спорткар будет стоить более 600 000 долларов.

Как сообщало издание "Комментарии", японская компания представила удивительный внедорожник.


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