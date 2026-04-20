Техосмотр возвращается всем: водителей ждут новые обязательные проверки

В Украине готовятся к кардинальным изменениям всех автовладельцев. Государство планирует вернуть обязательный технический осмотр транспортных средств, включая легковые автомобили, длительное время освобожденные от этой процедуры. Нововведение станет частью адаптации законодательства к стандартам Европейского Союза.

В Украине планируют ввести обязательный техосмотр для всех автомобилей

Как сообщают " Комментарии ", об этом заявил заместитель министра развития общин и территорий Украины. По словам Сергея Деркача, соответствующие изменения должны быть приняты до конца 2027 года , поскольку это одно из требований гармонизации с нормами ЕС.

Что изменится для водителей

В Украине отсутствует обязательный периодический технический контроль для частных легковых автомобилей. Однако в будущем это правило будет отменено и проверки станут обязательными для всех транспортных средств без исключения.

Речь идет о создании новой системы контроля, которая должна охватить все категории авто, включая ранее не подлежащие проверке . Это означает, что миллионы водителей впервые за многие годы снова столкнутся с необходимостью прохождения техосмотра.

Почему возвращают техосмотр

Правительство объясняет инициативу несколькими ключевыми причинами. Во-первых, это вопрос безопасности на дорогах. Техническое состояние автомобилей оказывает непосредственное влияние на количество аварий и уровень риска для участников движения.

Во-вторых, Украина обязана привести свое законодательство в соответствие с европейскими стандартами. В странах ЕС обязательный техосмотр является базовой нормой и его отсутствие в Украине считается несоответствием.

По словам чиновников, введение техосмотра должно повысить контроль за состоянием транспорта и снизить аварийность .

Почему техосмотр отменили раньше

Следует напомнить, что обязательный технический осмотр для частных автомобилей в Украине был отменен еще в 2011 году. Основной причиной стала высокая коррупционная составляющая процедуры, по которой она фактически потеряла смысл как инструмент контроля.

Именно поэтому нынешние изменения вызывают дискуссии: часть водителей опасается возвращения старых схем, тогда как власти уверяют, что новая система будет более прозрачной и будет соответствовать европейским практикам.

Когда ждать новых правил

Законопроект только готовится, однако временные рамки уже определены. До конца 2027 г. Украина должна не только принять соответствующие изменения, но и фактически запустить механизм их реализации.

Ожидается, что детали – периодичность проверок, стоимость и процедура – будут определены отдельно. Именно эти аспекты станут ключевыми для понимания, насколько нововведение будет удобно водителям.

