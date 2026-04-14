logo_ukra

BTC/USD

74412

ETH/USD

2375.59

USD/UAH

43.44

EUR/UAH

50.75

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Чоловік авто Чи штрафуватимуть в Україні за непристебнутий ремінь автоматично: водії мають це врахувати
commentss НОВИНИ Всі новини

Чи штрафуватимуть в Україні за непристебнутий ремінь автоматично: водії мають це врахувати

Система автофіксації розширюється, але контроль за ременями безпеки поки залишається за поліцією

14 квітня 2026, 15:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Україні стрімко розширюється система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, що дедалі частіше викликає запитання у водіїв: чи здатні камери штрафувати за непристебнутий ремінь безпеки.

Пасок безпеки. Фото: з відкритих джерел

Як відомо, система автофіксації активно впроваджується з 2020 року. Камери встановлюють як у містах, так і на трасах державного значення та аварійно небезпечних ділянках. Їхнє основне завдання – контроль швидкісного режиму. Пристрій фіксує перевищення швидкості, розпізнає номер авто та передає дані до центру обробки, де формується постанова про штраф.

Станом на 2026 рік більшість таких камер в Україні не здатні визначати, чи пристебнутий водій або пасажири. Відтак автоматичні штрафи за це порушення не надсилаються. Основний фокус системи й надалі залишається на перевищенні швидкості.

Водночас технології не стоять на місці. У низці країн уже працюють камери, які можуть фіксувати не лише швидкість, а й використання мобільного телефону за кермом або відсутність ременя безпеки. В Україні впровадження таких рішень поки лише обговорюється, однак у майбутньому система може бути модернізована.

Попри це, вимога користуватися ременями безпеки залишається обов’язковою. За її порушення передбачений штраф – у 2026 році він становить 510 гривень. Таке правопорушення наразі можуть зафіксувати лише поліцейські під час зупинки автомобіля.

Водій також несе відповідальність за пасажирів, як на передньому, так і на задньому сидінні. Експерти наголошують: навіть без контролю камер нехтування ременями безпеки залишається однією з найпоширеніших причин травм у ДТП.

У перспективі українські дороги можуть отримати "розумні" камери нового покоління, які фіксуватимуть значно більше порушень. Але поки що автоматичний контроль ременів безпеки – питання майбутнього.

Читайте також на порталі "Коментарі" — названо найгірший колір для автомобіля: водії часто шкодують про цей вибір.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://autodosug.com.ua/chy-mozhut-kamery-fiksuvaty-neprystebnutyi-remin-bezpeky-v-ukraini/
Теги:

Новини

Всі новини