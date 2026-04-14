Чи штрафуватимуть в Україні за непристебнутий ремінь автоматично: водії мають це врахувати

В Україні стрімко розширюється система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, що дедалі частіше викликає запитання у водіїв: чи здатні камери штрафувати за непристебнутий ремінь безпеки.

Пасок безпеки. Фото: з відкритих джерел

Як відомо, система автофіксації активно впроваджується з 2020 року. Камери встановлюють як у містах, так і на трасах державного значення та аварійно небезпечних ділянках. Їхнє основне завдання – контроль швидкісного режиму. Пристрій фіксує перевищення швидкості, розпізнає номер авто та передає дані до центру обробки, де формується постанова про штраф.

Станом на 2026 рік більшість таких камер в Україні не здатні визначати, чи пристебнутий водій або пасажири. Відтак автоматичні штрафи за це порушення не надсилаються. Основний фокус системи й надалі залишається на перевищенні швидкості.

Водночас технології не стоять на місці. У низці країн уже працюють камери, які можуть фіксувати не лише швидкість, а й використання мобільного телефону за кермом або відсутність ременя безпеки. В Україні впровадження таких рішень поки лише обговорюється, однак у майбутньому система може бути модернізована.

Попри це, вимога користуватися ременями безпеки залишається обов’язковою. За її порушення передбачений штраф – у 2026 році він становить 510 гривень. Таке правопорушення наразі можуть зафіксувати лише поліцейські під час зупинки автомобіля.

Водій також несе відповідальність за пасажирів, як на передньому, так і на задньому сидінні. Експерти наголошують: навіть без контролю камер нехтування ременями безпеки залишається однією з найпоширеніших причин травм у ДТП.

У перспективі українські дороги можуть отримати "розумні" камери нового покоління, які фіксуватимуть значно більше порушень. Але поки що автоматичний контроль ременів безпеки – питання майбутнього.

