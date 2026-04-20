Техогляд повертається для всіх: водіїв чекають нові обов’язкові перевірки

В Україні готуються до кардинальних змін для всіх автовласників. Держава планує повернути обов’язковий технічний огляд транспортних засобів, включно з легковими автомобілями, які тривалий час були звільнені від цієї процедури. Нововведення стане частиною адаптації законодавства до стандартів Європейського Союзу.

В Україні планують запровадити обов’язковий техогляд для всіх авто

Як повідомляють "Коментарі", про це заявив заступник міністра розвитку громад та територій України. За словами Сергія Деркача, відповідні зміни мають бути ухвалені до кінця 2027 року, оскільки це є однією з вимог гармонізації з нормами ЄС.

Що зміниться для водіїв

Наразі в Україні відсутній обов’язковий періодичний технічний контроль для приватних легкових автомобілів. Однак у майбутньому це правило буде скасовано, і перевірки стануть обов’язковими для всіх транспортних засобів без винятку.

Йдеться про створення нової системи контролю, яка має охопити всі категорії авто, включно з тими, що раніше не підлягали перевірці. Це означає, що мільйони водіїв вперше за багато років знову зіткнуться з необхідністю проходження техогляду.

Чому повертають техогляд

Уряд пояснює ініціативу кількома ключовими причинами. По-перше, це питання безпеки на дорогах. Технічний стан автомобілів безпосередньо впливає на кількість аварій та рівень ризику для учасників руху.

По-друге, Україна зобов’язана привести своє законодавство у відповідність до європейських стандартів. У країнах ЄС обов’язковий техогляд є базовою нормою, і його відсутність в Україні вважається невідповідністю.

За словами чиновників, запровадження техогляду має підвищити контроль за станом транспорту і зменшити аварійність.

Чому техогляд скасували раніше

Варто нагадати, що обов’язковий технічний огляд для приватних авто в Україні було скасовано ще у 2011 році. Основною причиною стала висока корупційна складова процедури, через яку вона фактично втратила сенс як інструмент контролю.

Саме тому нинішні зміни викликають дискусії: частина водіїв побоюється повернення старих схем, тоді як влада запевняє, що нова система буде прозорішою та відповідатиме європейським практикам.

Коли чекати нових правил

Наразі законопроєкт лише готується, однак часові рамки вже визначені. До кінця 2027 року Україна повинна не лише ухвалити відповідні зміни, а й фактично запустити механізм їх реалізації.

Очікується, що деталі — періодичність перевірок, вартість і процедура — будуть визначені окремо. Саме ці аспекти стануть ключовими для розуміння, наскільки нововведення буде зручним для водіїв.

