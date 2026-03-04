logo

Тайна черных точек на лобовом стекле: от чего спасает эта мелочь

Незаметные «фриты» защищают стекло от солнца, перегрева и разрушения клея – и влияют на безопасность водителя

4 марта 2026, 16:55
Автор:
Кравцев Сергей

Многие водители только недавно обратили внимание на черные точки по краям лобового стекла, которые есть почти в каждом автомобиле. Речь идет о так называемых "фритах" — темной полосе или точечном узоре вдоль периметра стекла. Несмотря на скромный вид, эта деталь выполняет несколько критически важных функций.

Тайна черных точек на лобовом стекле: от чего спасает эта мелочь

Автомобили. Фото: из открытых источников

В первую очередь фритты защищают уретановый клей, которым лобовое стекло крепится к кузову. Черная эмаль блокирует ультрафиолетовое излучение, что с течением времени может разрушать герметик. Без такой защиты клей теряет крепкость, что способно привести к появлению трещин и даже нарушению герметичности.

Еще одна важная функция – контроль температуры. Точечная структура способствует равномерному распределению тепла по поверхности стекла. Это уменьшает эффект "линзирования" – оптическое искажение, когда из-за неравномерного нагревания прямые линии кажутся искривленными. Особенно заметным это становится в жару или сильный мороз.

В современных автофриты часто наносят и в зоне за зеркалом заднего вида. Там они дополнительно уменьшают попадание солнечного света между солнцезащитными козырьками, повышая комфорт во время вождения.

Кроме практической роли, черные точки имеют и эстетическую функцию. Плавный переход от темной полосы к прозрачному стеклу делает вид автомобиля более гармоничным. Так что деталь, которую годами не замечали, оказывается важным элементом безопасности и долговечности авто.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
