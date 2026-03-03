Фатальна помилка з «автоматом»: що нищить АКПП за секунди

Зручність автоматичної коробки передач часто притуплює пильність водіїв. Проте елементарні помилки в експлуатації АКПП здатні призвести до серйозних поломок і значних витрат на ремонт.

Найбільш небезпечною фахівці називають спробу перемкнути селектор із режиму руху вперед (D) у задній хід (R) до повної зупинки автомобіля. Особливо це стосується машин старших моделей із механічним або гідравлічним керуванням, де відсутній сучасний електронний захист. Навіть швидкість у 1-2 км/год створює колосальні навантаження на механізм. Наслідком можуть стати металевий скрегіт і миттєве пошкодження внутрішніх деталей.

Ігнорування правила повної зупинки загрожує поломкою зубців шестерень, спаленням фрикціонів зчеплення, а також пошкодженням диференціала та півосей. Щоб уникнути ризиків, зміну напрямку руху слід здійснювати поетапно: повністю зупинитися, перевести важіль у нейтраль (N), витримати коротку паузу і лише тоді вмикати R.

Ще одна поширена помилка – перемикання на нейтраль під час руху, зокрема для спуску "накатом". Експерти наголошують: така практика порушує циркуляцію мастила, провокує перегрів елементів і пришвидшує зношення трансмісії.

Не менш ризиковано покладатися лише на режим паркування (P) на схилі. У такому разі вся вага авто припадає на механізм блокування коробки, що може призвести до його заклинювання або поломки. Фахівці радять завжди спочатку використовувати стоянкове гальмо, а вже потім переводити селектор у режим P.

Дотримання простих правил допоможе зберегти ресурс коробки та уникнути дорогого ремонту.

