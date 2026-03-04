Таємниця чорних цяток на лобовому склі: від чого рятує ця дрібниця

Багато водіїв лише нещодавно звернули увагу на чорні цятки по краях лобового скла, які є майже у кожному автомобілі. Йдеться про так звані "фрити" — темну смугу або точковий візерунок уздовж периметра скла. Попри скромний вигляд, ця деталь виконує одразу кілька критично важливих функцій.

Автомобілі. Фото: з відкритих джерел

Передусім фрити захищають уретановий клей, яким лобове скло кріпиться до кузова. Чорна емаль блокує ультрафіолетове випромінювання, що з часом може руйнувати герметик. Без такого захисту клей втрачає міцність, що здатне призвести до появи тріщин і навіть порушення герметичності.

Ще одна важлива функція – контроль температури. Точкова структура сприяє рівномірному розподілу тепла по поверхні скла. Це зменшує ефект "лінзування" — оптичне спотворення, коли через нерівномірне нагрівання прямі лінії здаються викривленими. Особливо помітним це стає в спеку або сильний мороз.

У сучасних авто фрити часто наносять і в зоні за дзеркалом заднього виду. Там вони додатково зменшують потрапляння сонячного світла між сонцезахисними козирками, підвищуючи комфорт під час кермування.

Окрім практичної ролі, чорні цятки мають і естетичну функцію. Плавний перехід від темної смуги до прозорого скла робить вигляд автомобіля більш гармонійним. Тож деталь, яку роками не помічали, виявляється важливим елементом безпеки та довговічності авто.

