Такая парковка может серьезно навредить вашему авто: о чем идет речь

Подземные паркинги стали неотъемлемой частью больших ТЦ и современных жилых комплексов, часто предлагая место для авто в комплекте с квартирой или на продажу отдельно. Однако эксперты предостерегают: удобство не всегда означает безопасность автомобиля. Самая серьезная угроза для машин в подземных паркингах – затопление. Видео, где автомобили оказываются под водой, сегодня не редкость. Попадание воды на кузов и особенно на электронику и двигатель может привести к серьезным повреждениям, а горячая вода способна вызвать деформацию деталей или трещины. Причины подтоплений разные: от дождевой воды из-за ливневой канализации до прорывов труб или аварий в системах отопления. Даже новые дома не застрахованы от таких проблем.

Подземный паркинг. Фото: из открытых источников

Помимо риска затопления подземные паркинги часто характеризуются повышенной влажностью, что способствует коррозии. Металл кузова и днище машины начинают ржаветь буквально через несколько недель, особенно если автомобиль после дождя или снега въезжает мокрым. Конденсат, образующийся внутри закрытого пространства, ускоряет процесс цветения металла. Проблема может возникать и в теплых гаражах, где из-за плохой вентиляции или накопления воды в ямах влажность остается высокой.

Автомобили, стоящие на открытых стоянках, не страдают повышенной влажностью, но постоянно подвергаются воздействию осадков, пыли и птичьего помета, который может повредить лакокрасочное покрытие. Использование чехлов не всегда решает проблему: под ними скапливается конденсат. Эксперты советуют каркасные чехлы, обеспечивающие циркуляцию воздуха.

Чтобы защитить авто в подземном паркинге, следует провести антикоррозионную обработку днища и скрытых пустот в специализированных сервисах. Она эффективна и не требует больших усилий. Качество защиты зависит от производителя: некоторые авто имеют оцинкованные кузова, другие нет, поэтому состояние старых и новых машин может сильно отличаться.

Подземный паркинг имеет преимущество в защите от непогоды, однако коррозия здесь возможна, равно как и на открытых стоянках. Каждый водитель сам решает, какой вариант для него более безопасен.

Дополнительно эксперты советуют, как быстро избавиться от конденсата на лобовом стекле: включить вентилятор на максимум, направить поток на стекло, включить обогрев и кондиционер, деактивировать рециркуляцию и открыть окно. Это помогает высушить воздух и предотвратить накопление влаги.

