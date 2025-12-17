Таке паркування може серйозно нашкодити вашому авто: про що йдеться

Підземні паркінги стали невід’ємною частиною великих ТЦ та сучасних житлових комплексів, часто пропонуючи місце для авто в комплекті з квартирою або на продаж окремо. Проте експерти застерігають: зручність не завжди означає безпеку для автомобіля. Найсерйозніша загроза для машин у підземних паркінгах — затоплення. Відео, де автомобілі опиняються під водою, сьогодні не рідкість. Потрапляння води на кузов і особливо на електроніку та двигун може спричинити серйозні ушкодження, а гаряча вода здатна викликати деформацію деталей або тріщини. Причини підтоплень різні: від дощової води через ливневу каналізацію до проривів труб або аварій у системах опалення. Навіть нові будинки не застраховані від таких проблем.

Підземний паркінг. Фото: з відкритих джерел

Крім ризику затоплення, підземні паркінги часто характеризуються підвищеною вологістю, що сприяє корозії. Метал кузова та днище машини починають іржавіти буквально за кілька тижнів, особливо якщо автомобіль після дощу або снігу в’їжджає мокрим. Конденсат, що утворюється всередині закритого простору, прискорює процес "цвітіння" металу. Проблема може виникати і в теплих гаражах, де через погану вентиляцію чи накопичення води в ямах вологість залишається високою.

Автомобілі, що стоять на відкритих стоянках, не потерпають від підвищеної вологості, але постійно піддаються впливу опадів, пилу та пташиного посліду, який може пошкодити лакофарбове покриття. Використання чохлів не завжди вирішує проблему: під ними накопичується конденсат. Експерти радять каркасні чохли, що забезпечують циркуляцію повітря.

Щоб захистити авто в підземному паркінгу, варто провести антикорозійну обробку днища та прихованих порожнин у спеціалізованих сервісах. Вона ефективна та не потребує великих зусиль. Якість захисту залежить від виробника: деякі авто мають оцинковані кузови, інші — ні, тому стан старих і нових машин може сильно відрізнятися.

Підземний паркінг має перевагу у захисті від негоди, проте корозія тут можливе, так само як і на відкритих стоянках. Кожен водій сам вирішує, який варіант для нього безпечніший.

Додатково експерти радять, як швидко позбутися конденсату на лобовому склі: увімкнути вентилятор на максимум, спрямувати потік на скло, включити обігрів і кондиціонер, деактивувати рециркуляцію та трохи відкрити вікно. Це допомагає висушити повітря та запобігти накопиченню вологи.

