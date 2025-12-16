Ризик аварій на дорогах значно збільшився: у чому причина

Водії в Києві продовжують бачити дорожню розмітку та знаки, проте через відключення світла вони часто менше звертають на них увагу. Як інформує портал "Коментарі", про це в ефірі "КИЇВ24" повідомив експерт з адвокації Кампанії "За безпечні дороги" Микола Ільчук.

Вимкнення світла. Фото: із відкритих джерел

За його словами, це особливо помітно на широких магістралях у великих містах, де встановлені високошвидкісні режими руху. Водії тут часто перевищують дозволену швидкість, рухаючись 80–100 км/год.

"Це суттєво підвищує ризик аварій, особливо коли видимість обмежена через відключення світла", – зазначив Ільчук.

Водночас у Києві діє режим регульованої економії вуличного освітлення. Як пояснюють у КМДА, робота ліхтарів визначається графіком та типом встановлених ламп. При цьому система вуличного освітлення споживає менше 1% загального обсягу електроенергії столиці, тож її економія має мінімальний вплив на загальне енергоспоживання міста.

Експерт додав, що недостатнє освітлення вночі змушує водіїв бути більш уважними, однак через звичку до швидкого руху ця міра не завжди ефективна. За його словами, у поєднанні з перевищенням швидкості це може стати фактором підвищеної аварійності.

КМДА повідомляє, що фахівці продовжують працювати над оптимізацією режимів освітлення, щоб поєднати економію енергії з необхідним рівнем безпеки на вулицях столиці. Основна мета – зберегти достатнє освітлення для водіїв і пішоходів, мінімізуючи ризики на дорогах, особливо на великих магістралях та в місцях із високою швидкістю руху.

