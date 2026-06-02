Таинственная разметка на дорогах Европы: почему две пунктирные линии могут спасти жизнь водителю

Украинские водители, путешествующие по Европе на собственном автомобиле, все чаще сталкиваются с необычной дорожной разметкой – двумя пунктирными линиями, нанесенными по центру дороги. Для многих такая схема выглядит непривычно и даже сбивает с толку, однако специалисты уверяют: ее появление связано исключительно с вопросами безопасности.

Как сообщает немецкое издание CHIP со ссылкой на экспертов Немецкого автомобильного клуба ADAC, двойная пунктирная линия не означает запрет на обгон. Водители могут выполнять маневр по тем же правилам, что и при обычной пунктирной разметке, если позволяют видимость, дорожная обстановка и отсутствует риск столкновения.

Главная задача такой разметки заключается в другом. Она предупреждает автомобилистов о приближении к специальным участкам дороги с измененной организацией движения. Речь идет о так называемых трехполосных схемах, когда на определенном отрезке трассы одно направление получает дополнительную полосу для обгона медленно движущегося транспорта.

Подобная практика становится все более популярной в Германии, странах Скандинавии и других государствах Европы. Исследования показывают, что такие решения позволяют значительно сократить количество опасных обгонов и снизить риск лобовых столкновений на загородных дорогах.

Однако специалисты предупреждают, что двойная пунктирная линия требует повышенного внимания. На некоторых участках она может переходить в комбинированную разметку, где с одной стороны остается пунктир, а с другой появляется сплошная линия.

В такой ситуации правила меняются. Для водителей, движущихся со стороны сплошной линии, обгон запрещен. Для транспорта с противоположной стороны маневр может оставаться разрешенным.

Чаще всего подобные схемы применяются на сложных участках трасс – перед поворотами, на холмах или в местах с ограниченной видимостью. Именно поэтому эксперты советуют внимательно следить за разметкой во время поездок по Европе.

С учетом роста автомобильного туризма знание таких нюансов становится не просто полезным, а необходимым условием безопасного движения за границей.

