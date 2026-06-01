Одинаковые стрелки – разные штрафы: водителей предупредили о коварной путанице на дорогах

Украинским водителям напомнили о важном нюансе правил дорожного движения, который нередко становится причиной ошибок даже среди опытных автомобилистов. Речь идет о двух дорожных знаках с белой стрелкой на синем фоне, которые визуально очень похожи, однако имеют совершенно разное назначение.

Специалисты обращают внимание на знаки 4.1 "Движение прямо" и 5.5 "Дорога с односторонним движением". Несмотря на схожее изображение, каждый из них устанавливает для водителей разные требования.

Главное отличие заключается в форме. Знак "Движение прямо" выполнен в виде синего круга и относится к категории предписывающих. Он не просто информирует водителя, а обязывает его продолжать движение исключительно в указанном направлении. После такого знака запрещаются повороты налево и направо, если иное не предусмотрено дополнительными указателями или организацией движения на конкретном участке дороги.

Обычно такой знак устанавливается перед перекрестками или в местах, где необходимо исключить опасные маневры и упорядочить транспортные потоки. Его действие распространяется до ближайшего перекрестка либо до места, где водитель может изменить направление движения.

Совсем иначе работает знак "Дорога с односторонним движением". Он имеет квадратную форму и относится к информационно-указательным знакам. Его задача – сообщить водителю, что движение по данной дороге осуществляется только в одном направлении.

При этом сам по себе такой знак не запрещает повороты или другие маневры. Автомобилист может изменить направление движения, если это позволяют дорожная разметка, дополнительные знаки и общая дорожная обстановка.

Эксперты предупреждают, что неправильное понимание различий между этими знаками способно привести к нарушениям правил и аварийным ситуациям. В одном случае водитель рискует выполнить запрещенный поворот, а в другом – ошибочно оценить схему движения на улице с односторонним движением.

Именно поэтому автомобилистам советуют обращать внимание не только на изображение стрелки, но и на форму дорожного знака. Круглый знак означает обязательное выполнение требования, тогда как квадратный лишь информирует об организации движения на конкретном участке дороги.

