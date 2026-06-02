Таємнича розмітка на дорогах Європи: чому дві пунктирні лінії можуть урятувати життя водію

Українські водії, які подорожують Європою власним автомобілем, все частіше стикаються з незвичайною дорожньою розміткою – двома пунктирними лініями, нанесеними центром дороги. Для багатьох така схема виглядає незвично і навіть спантеличує, проте фахівці запевняють: її поява пов'язана виключно з питаннями безпеки.

Як повідомляє німецьке видання CHIP із посиланням на експертів Німецького автомобільного клубу ADAC, подвійна пунктирна лінія не означає заборону на обгін. Водії можуть виконувати маневр за тими самими правилами, що й за звичайної пунктирної розмітки, якщо дозволяють видимість, дорожня обстановка та відсутня ризик зіткнення.

Головне завдання такої розмітки полягає в іншому. Вона попереджає автомобілістів про наближення до спеціальних ділянок дороги із зміненою організацією руху. Йдеться про так звані трисмугові схеми, коли на певному відрізку траси один напрямок отримує додаткову смугу для обгону транспорту, що повільно рухається.

Подібна практика стає все більш популярною у Німеччині, країнах Скандинавії та інших державах Європи. Дослідження показують, що такі рішення дозволяють значно скоротити кількість небезпечних обгонів та знизити ризик лобових зіткнень на заміських дорогах.

Проте фахівці попереджають, що подвійна пунктирна лінія потребує підвищеної уваги. На деяких ділянках вона може переходити до комбінованої розмітки, де з одного боку залишається пунктир, а з іншого з'являється суцільна лінія.

У такій ситуації правила змінюються. Для водіїв, що рухаються з боку суцільної лінії, обгін заборонено. Для транспорту з протилежного боку маневр може бути дозволеним.

Найчастіше подібні схеми застосовуються на складних ділянках трас – перед поворотами, на пагорбах чи місцях з обмеженою видимістю. Саме тому експерти радять уважно стежити за розміткою під час поїздок Європою.

З урахуванням зростання автомобільного туризму знання таких нюансів стає не просто корисним, а необхідною умовою безпечного руху за кордоном.

