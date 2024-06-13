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Сверхбыстрый суперкар установил новый мировой рекорд скорости

Aspark Owl SP600 вышел на первое место среди электрических суперкаров по скорости

сегодня, 18:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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На автодроме Папенбург в Германии, японский суперкар Aspark Owl в версии SP600 установил новый рекорд скорости для электрических автомобилей, достигнув впечатляющей отметки в 438,7 км/ч. 

Сверхбыстрый суперкар установил новый мировой рекорд скорости

Aspark Owl SP600: новый рекорд скорости среди электромобилей

Особенности конструкции Aspark Owl SP600 включают удлинённую, обтекаемую заднюю часть кузова и отсутствие зеркал заднего вида, что минимизирует аэродинамическое сопротивление воздуха.

Используемые шины Bridgestone Potenza Race специально разработаны для высокоскоростного вождения, обеспечивая максимальное сцепление с треком даже при экстремальных скоростях. Подробные характеристики силовой установки SP600 пока не раскрыты, однако известно, что стандартная версия Aspark Owl оснащена четырьмя электромоторами с общей мощностью в 1985 лошадиных сил, которые ранее помогли ему установить рекорд ускорения до 100 км/ч за 1,72 секунды.

Производство Aspark Owl SP600 планируется начать в ближайшем будущем, при этом всего будет выпущено 50 экземпляров этой модели, делая каждый автомобиль эксклюзивным предметом как для коллекционеров, так и для ценителей современных технологий.

Напомним, что в мире, где дизайн автомобиля может быть так же важен, как и его функциональность, существует несколько моделей, которые выделяются своей красотой и элегантностью. Мы представляем вам семь автомобилей, которые не только привлекают взгляды на дороге, но и олицетворяют инновационные технологии и изысканный вкус. Эти модели выбирают настоящие ценители и знатоки автомобильного искусства.

"Комментарии" также писали, что в мае лидерами по приобретению новых автомобилей стали киевляне. Также в верху рейтинга оказались жители Днепропетровской, Киевской, Одесской и Львовской областей. Люди, проживающие в этих регионах в мае чаще всего могли позволить себе приобрести авто из автосалона. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Укравтопром".



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Источник: https://focus.ua/auto/652048-yaponskiy-elektromobil-ustanovil-novyy-mirovoy-rekord-skorosti-foto-video
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