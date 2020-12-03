Стоит задуматься: несколько важных советов о переходе на зимнюю резину

С наступлением холодов пора задуматься о переходе на зимнюю резину. Специалисты дали несколько ключевых советов, которые являются наиболее важными в этом вопросе.

Автомобиль. Фото: unsplash. Evgeny Chebotarev

Первое – не переобувайтесь "где-нибудь". Лучше обратиться за помощью к проверенным мастерам, которые смогут сделать все на высшем уровне. Неопытные мастера могут повредить шины или саму машину, а виновного в этой ситуации потом будет не так легко найти.

Второе – новая бюджетная резина лучше подержанной, но дорогой. Эксперты советуют выбрать бюджетный вариант, нежели резину "подороже", которая уже доживает свой срок использования.

Плюс, автомобилистам рекомендуют приобрести второй комплект дисков – для зимних шин. Тогда "переобувание" будет менее затратным и в разы быстрее. К тому же, водитель сам сможет заменить колеса, если за окном плохая погода.

Стоит также отметить, что вопрос сезонной замены шин в Украине до сих пор не урегулирован, установлены только требования к качеству шин. Если же автомобилист пренебрег этим правилом, то ему может грозить штраф.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как заставить салон автомобиля быстрее прогреваться зимой. С наступлением первых холодов появляется еще несколько дополнительных задач: не только завести автомобиль и поехать, но и почистить кузов от снега, а также прогреть машину. И чтобы это время ожидания не казалось вам вечностью, предлагаем проверенный способ, который поможет в разы быстрее прогреть авто.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!