Стоит задуматься: несколько важных советов о переходе на зимнюю резину

Язык
Coinspot 03.12.2020
BTC/USD
19413.45
ETH/USD
613.32
LTC/USD
89.18
НБУ 03.12.2020
USD/UAH
28.66
EUR/UAH
34.61
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Любовь Блажко
С наступлением холодов пора задуматься о переходе на зимнюю резину. Специалисты дали несколько ключевых советов, которые являются наиболее важными в этом вопросе.
Автомобиль. Фото: unsplash. Evgeny Chebotarev
Первое – не переобувайтесь "где-нибудь". Лучше обратиться за помощью к проверенным мастерам, которые смогут сделать все на высшем уровне. Неопытные мастера могут повредить шины или саму машину, а виновного в этой ситуации потом будет не так легко найти.
Второе – новая бюджетная резина лучше подержанной, но дорогой. Эксперты советуют выбрать бюджетный вариант, нежели резину "подороже", которая уже доживает свой срок использования.
Плюс, автомобилистам рекомендуют приобрести второй комплект дисков – для зимних шин. Тогда "переобувание" будет менее затратным и в разы быстрее. К тому же, водитель сам сможет заменить колеса, если за окном плохая погода.
Стоит также отметить, что вопрос сезонной замены шин в Украине до сих пор не урегулирован, установлены только требования к качеству шин. Если же автомобилист пренебрег этим правилом, то ему может грозить штраф.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости