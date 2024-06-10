Стало известно, в каких областях чаще всего покупают новые авто

В мае лидерами по приобретению новых автомобилей стали киевляне. Также в верху рейтинге оказались жители Днепропетровской, Киевской, Одесской и Львовской областей. Люди, проживающие в этих регионах в мае чаще всего могли позволить себе приобрести авто из автосалона. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Укравтопром".

Автомобили. Фото: из открытых источников

Киевляне в прошлом месяце приобрели 1948 новых автомобилей, что на 10% больше, чем в 2023-м. В то же время жители Днепропетровской области купили 496 авто (+11%).

На Киевщине зарегистрировали 424 единиц (+6%), а в Одесской области было зарегистрировано 283 новых автомобилей (+0,4%). Жители Львовщины купили 278 новых легковушек (+5%).

Всего на вышеназванные региональные рынки пришлось 62% майских продаж новых легковых авто.

Читайте также на портале "Комментарии" — в прошлом месяце автопарк Украины пополнился более 19,3 тысячами подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа.

Сравнительно с маем 2023 года, количество регистраций подержанных автомобилей увеличилось на 26%. Однако, если сравнивать с предыдущим месяцем, показатель снизился на 2%. Эти данные подчеркивают динамику спроса на автомобили с пробегом в Украине, где предпочтения потребителей продолжают изменяться.

Наибольшую долю среди подержанных автомобилей занимают бензиновые авто, которые составляют 49% рынка. Дизельные легковушки занимают 23%, а электромобили — 17%. Далее следуют автомобили с ГБО (6%) и гибриды (5%). Эти показатели свидетельствуют о значительной популярности бензиновых и дизельных автомобилей, несмотря на растущий интерес к электрическим и гибридным моделям.



