logo

BTC/USD

69352.26

ETH/USD

3673.72

LTC/USD

79.27

USD/UAH

40.85

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мужчина авто Стало известно, в каких областях чаще всего покупают новые авто
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, в каких областях чаще всего покупают новые авто

В мае жители столицы приобрели 1948 новых автомобилей: это на 10% больше, чем в прошлом году

сегодня, 12:24
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В мае лидерами по приобретению новых автомобилей стали киевляне. Также в верху рейтинге оказались жители Днепропетровской, Киевской, Одесской и Львовской областей. Люди, проживающие в этих регионах в мае чаще всего могли позволить себе приобрести авто из автосалона. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Укравтопром".

Стало известно, в каких областях чаще всего покупают новые авто

Автомобили. Фото: из открытых источников

Киевляне в прошлом месяце приобрели 1948 новых автомобилей, что на 10% больше, чем в 2023-м. В то же время жители Днепропетровской области купили 496 авто (+11%).

На Киевщине зарегистрировали 424 единиц (+6%), а в Одесской области было зарегистрировано 283 новых автомобилей (+0,4%). Жители Львовщины купили 278 новых легковушек (+5%).

Всего на вышеназванные региональные рынки пришлось 62% майских продаж новых легковых авто.

Читайте также на портале "Комментарии" — в прошлом месяце автопарк Украины пополнился более 19,3 тысячами подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. 

Сравнительно с маем 2023 года, количество регистраций подержанных автомобилей увеличилось на 26%. Однако, если сравнивать с предыдущим месяцем, показатель снизился на 2%. Эти данные подчеркивают динамику спроса на автомобили с пробегом в Украине, где предпочтения потребителей продолжают изменяться.

Наибольшую долю среди подержанных автомобилей занимают бензиновые авто, которые составляют 49% рынка. Дизельные легковушки занимают 23%, а электромобили — 17%. Далее следуют автомобили с ГБО (6%) и гибриды (5%). Эти показатели свидетельствуют о значительной популярности бензиновых и дизельных автомобилей, несмотря на растущий интерес к электрическим и гибридным моделям.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ukrautoprom/4527
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости