Подержанные авто: какие машины выбирают украинцы

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Черновалова Кристина
В прошлом месяце автопарк Украины пополнился более 19,3 тысячами подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Такие данные предоставила ассоциация УкрАвтопром.
Самые популярные подержанные авто из-за рубежа
Сравнительно с маем 2023 года, количество регистраций подержанных автомобилей увеличилось на 26%. Однако, если сравнивать с предыдущим месяцем, показатель снизился на 2%. Эти данные подчеркивают динамику спроса на автомобили с пробегом в Украине, где предпочтения потребителей продолжают изменяться.
Наибольшую долю среди подержанных автомобилей занимают бензиновые авто, которые составляют 49% рынка. Дизельные легковушки занимают 23%, а электромобили — 17%. Далее следуют автомобили с ГБО (6%) и гибриды (5%). Эти показатели свидетельствуют о значительной популярности бензиновых и дизельных автомобилей, несмотря на растущий интерес к электрическим и гибридным моделям.
Volkswagen Golf остается лидером регистраций среди подержанных автомобилей, ввезенных из-за рубежа, с 1049 единицами. Далее в ТОП-10 входят:
Renault Megane — 806 единиц
Skoda Octavia — 640
Volkswagen Passat — 569
Volkswagen Tiguan — 552
Nissan Leaf — 492
Nissan Rogue — 482
Audi Q5 — 457
Tesla Model 3 — 404
Audi A4 — 397
Средний возраст подержанных автомобилей, перешедших на украинские номера в прошлом месяце, составляет девять лет. Это показатель, который демонстрирует баланс между доступностью и техническим состоянием автомобилей, выбираемых украинцами.
С начала 2024 года в Украине зарегистрировали почти 95 тысяч подержанных легковых автомобилей. Это на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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