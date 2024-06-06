Подержанные авто: какие машины выбирают украинцы

В прошлом месяце автопарк Украины пополнился более 19,3 тысячами подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Такие данные предоставила ассоциация УкрАвтопром.

Самые популярные подержанные авто из-за рубежа

Рост регистраций на 26% по сравнению с прошлым годом

Сравнительно с маем 2023 года, количество регистраций подержанных автомобилей увеличилось на 26%. Однако, если сравнивать с предыдущим месяцем, показатель снизился на 2%. Эти данные подчеркивают динамику спроса на автомобили с пробегом в Украине, где предпочтения потребителей продолжают изменяться.

Структура рынка подержанных автомобилей

Наибольшую долю среди подержанных автомобилей занимают бензиновые авто, которые составляют 49% рынка. Дизельные легковушки занимают 23%, а электромобили — 17%. Далее следуют автомобили с ГБО (6%) и гибриды (5%). Эти показатели свидетельствуют о значительной популярности бензиновых и дизельных автомобилей, несмотря на растущий интерес к электрическим и гибридным моделям.

Лидер рынка — Volkswagen Golf

Volkswagen Golf остается лидером регистраций среди подержанных автомобилей, ввезенных из-за рубежа, с 1049 единицами. Далее в ТОП-10 входят:

Renault Megane — 806 единиц Skoda Octavia — 640 Volkswagen Passat — 569 Volkswagen Tiguan — 552 Nissan Leaf — 492 Nissan Rogue — 482 Audi Q5 — 457 Tesla Model 3 — 404 Audi A4 — 397

Средний возраст подержанных автомобилей

Средний возраст подержанных автомобилей, перешедших на украинские номера в прошлом месяце, составляет девять лет. Это показатель, который демонстрирует баланс между доступностью и техническим состоянием автомобилей, выбираемых украинцами.

Тенденции 2024 года

С начала 2024 года в Украине зарегистрировали почти 95 тысяч подержанных легковых автомобилей. Это на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.