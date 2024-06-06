logo

BTC/USD

70971.83

ETH/USD

3850.99

LTC/USD

85.12

USD/UAH

40.70

EUR/UAH

44.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мужчина авто Подержанные авто: какие машины выбирают украинцы
commentss НОВОСТИ Все новости

Подержанные авто: какие машины выбирают украинцы

В прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 19,3 тысячи авто

сегодня, 12:00
Автор:
avatar

Черновалова Кристина
Поделитесь публикацией:

В прошлом месяце автопарк Украины пополнился более 19,3 тысячами подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Такие данные предоставила ассоциация УкрАвтопром. 

Подержанные авто: какие машины выбирают украинцы

Самые популярные подержанные авто из-за рубежа

Рост регистраций на 26% по сравнению с прошлым годом

Сравнительно с маем 2023 года, количество регистраций подержанных автомобилей увеличилось на 26%. Однако, если сравнивать с предыдущим месяцем, показатель снизился на 2%. Эти данные подчеркивают динамику спроса на автомобили с пробегом в Украине, где предпочтения потребителей продолжают изменяться.

Структура рынка подержанных автомобилей

Наибольшую долю среди подержанных автомобилей занимают бензиновые авто, которые составляют 49% рынка. Дизельные легковушки занимают 23%, а электромобили — 17%. Далее следуют автомобили с ГБО (6%) и гибриды (5%). Эти показатели свидетельствуют о значительной популярности бензиновых и дизельных автомобилей, несмотря на растущий интерес к электрическим и гибридным моделям.

Лидер рынка — Volkswagen Golf

Volkswagen Golf остается лидером регистраций среди подержанных автомобилей, ввезенных из-за рубежа, с 1049 единицами. Далее в ТОП-10 входят:

  1. Renault Megane — 806 единиц

  2. Skoda Octavia — 640

  3. Volkswagen Passat — 569

  4. Volkswagen Tiguan — 552

  5. Nissan Leaf — 492

  6. Nissan Rogue — 482

  7. Audi Q5 — 457

  8. Tesla Model 3 — 404

  9. Audi A4 — 397

Средний возраст подержанных автомобилей

Средний возраст подержанных автомобилей, перешедших на украинские номера в прошлом месяце, составляет девять лет. Это показатель, который демонстрирует баланс между доступностью и техническим состоянием автомобилей, выбираемых украинцами.

Тенденции 2024 года

С начала 2024 года в Украине зарегистрировали почти 95 тысяч подержанных легковых автомобилей. Это на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/economics/transport/pokupka-avto-kakie-mashiny-razmetali-ukraincy-v-mae-12657873.html
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости