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Главная Новости Мужчина авто Слишком вульгарные снимки: Ferrari подала в суд на знаменитого дизайнера
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Слишком вульгарные снимки: Ferrari подала в суд на знаменитого дизайнера

Итальянский дизайнер Филипп Плейн не согласен с решением суда и готовится подать апелляцию

сегодня, 13:29
Автор:

Павел Зинченко

Ferrari подала в суд на своего клиента – дизайнера Филиппа Плейна, и отсудила у него кругленькую сумму в размере 300 000 евро. 

Слишком вульгарные снимки: Ferrari подала в суд на знаменитого дизайнера

Ferrari подал в суд на своего клиента

Случай связан с показом на подиуме весны 2018 года, который Плейн провел в Милане в июне 2017-го. Во время этого мероприятия Plein представил множество экзотических вещей, в том числе Ferrari, Lamborghinis и McLarens. Ferrari это не слишком обрадовало.

Кроме того, итальянский автопроизводитель не согласился с публикациями Плейна в социальной сети Instagram, утверждая, что, размещая фотографии своей модной коллекции с Ferrari, он "незаконно присвоил репутацию" автопроизводителя для продвижения своего бренда и продуктов.

Представитель компании добавил, что сообщения Плейна "запятнали репутацию" Ferrari и представляли производителя автомобилей как часть "образа жизни, полностью несовместимого с восприятием бренда и использовали автомобили Ferrari неприемлемым образом".

В своем постановлении суд Милана заявил, что Плейн должен будет выплатить Ferrari 300 000 евро в качестве компенсации и возместить гонорары адвоката в размере более 25 000 евро. Ему также было приказано удалить со своего веб-сайта и социальных сетей все изображения, на которых присутствует любая модель Ferrari.

Более того, суд постановил, что если Плейн откажется удалить пост с изображением Ferrari или поделится новым, ему придется заплатить сбор в размере 10 000 евро за каждое изображение или видео, сообщает WWD.


Вскоре после того, как решение было принято, Плейн зашел в Instagram и тут же поделился изображением своего ярко-зеленого 812 Superfast, заявив, что он подаст апелляцию.

Как сообщало издание "Комментарии", итальянцы представили мощный спорткар, основанный на Chevrolet Corvette.


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Источник: https://www.carscoops.com/2020/10/ferrari-wins-case-against-designer-philipp-pleins-use-of-its-supercars/
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