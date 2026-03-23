Шокирующий антирекорд: известный бренд обрушился в рейтинге надежности авто
НОВОСТИ

Шокирующий антирекорд: известный бренд обрушился в рейтинге надежности авто

Lexus – на вершине, Volkswagen – снова аутсайдер, а Volvo стремительно приближается ко дну

23 марта 2026, 17:49
Кравцев Сергей

Шведский автопроизводитель Volvo резко потерял позиции в рейтинге надежности автомобилей по версии JD Power, оказавшись на предпоследнем месте. Об этом свидетельствуют результаты исследования Vehicle Dependability Study 2026, оценивающих количество проблем в 100 автомобилей.

Автомобили Volvo. Фото: из открытых источников

Если в прошлом году Volvo занимал 23 позицию среди 31 бренда, то сейчас ситуация существенно ухудшилась: показатель жалоб достиг почти 300 на 100 машин. Это один из самых плохих результатов в списке, что свидетельствует о серьезных проблемах с надежностью.

Последнее место в рейтинге традиционно занял Volkswagen с показателем более 300 проблем на 100 автомобилей. В то же время безоговорочным лидером стал Lexus, продемонстрировавший лучший результат – лишь 151 проблема на 100 автомобилей.

В топ также вошли Buick и MINI, тогда как средний показатель по индустрии составил 204 проблемы. Это означает, что большинство брендов находятся в пределах условной "нормы", однако некоторые производители значительно отстают.

Эксперты отмечают, что исследование основано на отзывах владельцев трехлетних автомобилей и учитывает широкий спектр неисправностей – от электроники до механических узлов. Именно эти факторы формируют общую оценку долгосрочной надежности.

Резкое падение Volvo может вызвать проблемы с новыми технологиями и сложностью современных систем. В то же время стабильное лидерство Lexus подтверждает репутацию бренда как одного из самых надежных на рынке.

Аналитики предупреждают: в ближайшие годы конкуренция в сегменте качества будет только усиливаться, а такие провалы могут серьезно повлиять на доверие потребителей.

Читайте на портале "Комментарии" — в современных автомобилях спортивный режим традиционно ассоциируется с повышенными оборотами двигателя и ростом расхода топлива. Однако специалисты утверждают: в определенных ситуациях его кратковременное использование может, напротив, помочь сэкономить.

