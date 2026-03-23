Головна Новини Чоловік авто Як зменшити витрату пального в авто: з’явився несподіваний спосіб
Як зменшити витрату пального в авто: з’явився несподіваний спосіб

Коротке прискорення замість «економії»: як правильне перемикання режимів зменшує витрати пального

23 березня 2026, 17:35
Кравцев Сергей

У сучасних автомобілях спортивний режим традиційно асоціюється з підвищеними обертами двигуна та зростанням витрат пального. Однак фахівці стверджують: у певних ситуаціях його короткочасне використання може, навпаки, допомогти зекономити.

Як зменшити витрату пального в авто: з’явився несподіваний спосіб

Зазвичай режим Sport змінює поведінку авто – двигун швидше реагує на натискання педалі газу, коробка передач довше утримує нижчі передачі, а динаміка розгону помітно зростає. У довгостроковій перспективі це дійсно призводить до більшого споживання пального. Проте ключовим є спосіб використання.

Економічний режим, навпаки, налаштований на мінімізацію витрат: він знижує чутливість акселератора, раніше перемикає передачі та утримує низькі оберти двигуна. Проблеми виникають у ситуаціях, коли потрібне різке прискорення – під час обгону, виїзду на трасу або руху вгору.

У таких умовах автомобіль в еко-режимі розганяється повільніше, і водій змушений сильніше тиснути на газ, витрачаючи більше пального. Натомість у спортивному режимі авто швидше досягає необхідної швидкості, що дозволяє скоротити тривалість розгону і, відповідно, витрати у цей момент.

Крім того, режим Sport може змінювати й інші параметри – кермо стає чутливішим, підвіска жорсткішою, а в окремих моделях навіть змінюється звук двигуна. Водночас деякі системи економії, як-от старт-стоп, можуть тимчасово вимикатися.

Експерти радять використовувати спортивний режим лише точково – для коротких маневрів, де важлива швидка реакція. Після цього доцільно повертатися до стандартного або еко-режиму.

Постійна їзда у спортивному режимі, навпаки, майже гарантовано призведе до зростання витрати пального і нівелює будь-який ефект економії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — в Україні готують масштабні зміни до правил допуску водіїв до керування транспортом, з особливим акцентом на людей похилого віку. Йдеться про законопроєкт №8082, який має наблизити національні норми до європейських стандартів.




Джерело: https://motoryzacja.interia.pl/porady/eksploatacja/news-wciskam-jeden-przycisk-auto-lepiej-przyspiesza-i-czasem-mnie,nId,22654016
