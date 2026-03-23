Шокуючий антирекорд: відомий бренд обвалився у рейтингу надійності авто

Шведський автовиробник Volvo різко втратив позиції у рейтингу надійності автомобілів за версією J.D. Power, опинившись на передостанньому місці. Про це свідчать результати дослідження Vehicle Dependability Study 2026, які оцінюють кількість проблем на 100 автомобілів.

Автомобілі Volvo. Фото: з відкритих джерел

Якщо торік Volvo займав 23-тю позицію серед 31 бренду, то нині ситуація суттєво погіршилася: показник скарг сягнув майже 300 на 100 машин. Це один із найгірших результатів у списку, що свідчить про серйозні проблеми з надійністю.

Останнє місце у рейтингу традиційно посів Volkswagen із показником понад 300 проблем на 100 авто. Водночас беззаперечним лідером став Lexus, який продемонстрував найкращий результат – лише 151 проблема на 100 автомобілів.

До топу також увійшли Buick та MINI, тоді як середній показник по індустрії склав 204 проблеми. Це означає, що більшість брендів перебувають у межах умовної "норми", однак окремі виробники значно відстають.

Експерти зазначають, що дослідження базується на відгуках власників трирічних автомобілів і враховує широкий спектр несправностей – від електроніки до механічних вузлів. Саме ці фактори формують загальну оцінку довгострокової надійності.

Різке падіння Volvo може вказувати на проблеми з новими технологіями та складністю сучасних систем. Водночас стабільне лідерство Lexus підтверджує репутацію бренду як одного з найнадійніших на ринку.

Аналітики попереджають: у найближчі роки конкуренція у сегменті якості лише посилюватиметься, а такі провали можуть серйозно вплинути на довіру споживачів.

