Сезон холодов наступает: за какую ошибку во время прогревания авто водитель может получить штраф

Многие украинские водители, прогревая двигатель своего автомобиля в холодное время, даже не догадываются, что в этот момент они обязаны соблюдать все ПДД.

Патрульная полиция напоминает, что как только мотор заработал, автомобиль считается эксплуатируемым. Это означает, что водитель должен быть пристегнут ремнем безопасности, даже если машина стоит на месте, например, во дворе дома, на парковке или у супермаркета.

Инспектор патрульной полиции Киева подчеркну, что пояс безопасности нужен не только во время движения. Если автомобиль заведен, правила действуют в полном объеме. И, соответственно, заявляются основания оштрафовать водителя, являющегося нарушителем.

За это нарушение полицейский вправе составить протокол и выписать штраф в размере 510 гривен. В социальных сетях уже есть истории автовладельцев, получавших такие штрафы во время простоя.

Самый простой способ избежать проблем – это элементарно пристегнуть пояс безопасности перед тем, как заводить двигатель. Этот шаг не требует времени, но сохраняет деньги.

Юристы также напоминают, что любое наказание должно основываться на доказательствах.

Выписывающий штраф полицейский должен иметь подтверждение нарушения, например, видеозапись с бодикамеры.

Если доказательств отсутствия кулича нет, адвокаты уверяют, что водитель может оспорить постановление в суде, поскольку закон в таком случае будет на его стороне.

Однако чтобы не тратить время и нервы на судебные споры, опытные автовладельцы советуют просто пристегнуться перед тем, как ждать в заведенной машине.

