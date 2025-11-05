Секрет очень прост: самый быстрый способ прогреть салон авто зимой

С наступлением холодов для большинства автомобилистов стоит непростая задача – прогреть салон автомобиля, прежде чем отправиться в путешествие. При этом мало кто знает, что для эффективного прогрева автомобиля за считанные минуты нужно воспользоваться всего двумя кнопками в автомобиле, о которых большинство водителей забывают.

Прогрев автомобиля. Фото: из открытых источников

Итак, сначала нужно не дать поступать в салон авто холодному воздуху. Этого можно добиться, выкрутив регулятор температуры на максимум. Но дальше не нужно сразу включать вентиляторы на полную мощность. Важнейшим моментом, который часто игнорируют, является кнопка рециркуляции воздуха.

На большинстве авто она имеет вид закручивающейся по кругу стрелки. Когда водитель активирует эту функцию, прекращается "борьба" между теплом внутри салона и постоянно поступающим извне ледяным воздухом.

Вы тогда рециркулируете воздух, который есть в салоне. Запертое внутри, оно становится теплее с каждым проходом, потому что не может выйти из машины.

Лучше всего будет держать режим рециркуляции включенным только в первые 5-10 минут поездки, чтобы быстро прогреть салон, а затем выключить его для доступа свежего воздуха.

Следующий "секретный" шаг может показаться нелогичным: включить кнопку кондиционера (A/C).

Большинство людей считают, что кондиционер нужен летом для охлаждения. Однако на самом деле система кондиционирования предназначена для "кондиционирования воздуха независимо от температуры".

Как это помогает зимой? Система кондиционера активно высушивает воздух, поступающий в салон. Это самый эффективный способ борьбы не только с холодом, но и с опасным запотеванием окон, резко ухудшающей видимость.

