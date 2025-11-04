Без поліса вирушили у дорогу на авто: який штраф доведеться сплатити

Водіям в Україні суворо заборонено їздити без чинного поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ). За це передбачені адміністративні штрафи, розмір яких залежить від обставин порушення.

Поліція. Фото: з відкритих джерел

Нові правила страхування, прописані у законі "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів", почали діяти від 1 січня 2025 року.

Один з головних пунктів – посилення контролю за наявністю поліса. Поліція й надалі матиме право перевіряти його під час зупинки автомобіля. Якщо документ відсутній, штраф становитиме 425 гривень. Якщо ж водій не сплатить його протягом 15 днів, сума подвоїться до 850 гривень.

Водночас відсутність поліса може призвести не лише до адміністративного покарання. У разі ДТП водій без страховки муситиме самостійно відшкодовувати збитки потерпілим, які можуть сягати сотень тисяч гривень.

Закон також передбачає, що від 2026 року всі поліси стануть електронними, а контроль за їхньою наявністю згодом здійснюватиметься автоматично — через єдину базу даних.

Раніше деякі категорії водіїв, зокрема учасники бойових дій та особи з інвалідністю, були звільнені від обов’язку оформлювати автоцивілку. Відтепер ці пільги скасовано. Для них залишиться знижка 50% на вартість поліса, який оформлюється лише на пільговика.

Власники машин із іноземними номерами користуватимуться полісом "Зелена картка" — для них українська автоцивілка не потрібна.

