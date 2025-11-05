logo_ukra

BTC/USD

103670

ETH/USD

3393.24

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.34

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Чоловік авто Секрет дуже простий: найшвидший спосіб прогріти салон авто взимку
commentss НОВИНИ Всі новини

Секрет дуже простий: найшвидший спосіб прогріти салон авто взимку

Простий лайфгак допоможе автомобілістам не боятися хоолодів

5 листопада 2025, 16:18
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

З настанням холодів для більшості автомобілістів постає непроста задача – прогріти салон автомобіля, перш ніж відправитися у подорож. При цьому мало хто знає, що для ефективного прогрівання автомобіля за лічені хвилини потрібно скористатися всього двома кнопками в автомобілі про які більшість водіїв забувають.

Секрет дуже простий: найшвидший спосіб прогріти салон авто взимку

Прогрівання автомобіля. Фото: із відкритих джерел

Отже, спочатку потрібно не дати поступати у салон авто холодному повітрю. Це можна досягти, викрутивши регулятор температури на максимум. Але далі не треба одразу вмикати вентилятори на повну потужність. Натомість найважливішим моментом, який часто ігнорують, є кнопка рециркуляції повітря.

На більшості авто вона має вигляд стрілки, яка закручується по колу. Коли водій активує цю функцію, припиняється "боротьба" між теплом всередині салону та крижаним повітрям, що постійно надходить ззовні.

Ви тоді рециркулюєте повітря, яке є в салоні. Замкнене всередині, воно стає теплішим з кожним проходом, тому що не може вийти з машини.

Найкраще буде тримати режим рециркуляції увімкненим лише перші 5-10 хвилин поїздки, щоб швидко прогріти салон, а потім вимкнути його для доступу свіжого повітря.

Наступний "секретний" крок може здатися нелогічним: включити кнопку кондиціонера (A/C).

Більшість людей вважає, що кондиціонер потрібен лише влітку для охолодження. Однак, насправді система кондиціонування призначена для "кондиціонування повітря незалежно від температури".

Як це допомагає взимку? Система кондиціонера активно висушує повітря, яке надходить до салона. Це найефективніший спосіб боротьби не лише з холодом, а й з небезпечним запотіванням вікон, яке різко погіршує видимість.

Читайте також на порталі "Коментарі" — без поліса вирушили у дорогу на авто: який штраф доведеться сплатити.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.tiktok.com/@capturing_cars/video/7564472384019877142?embed_source=121374463%2C121468991%2C121439635%2C121749182%2C121433650%2C121404359%2C121497414%2C121477481%2C121351166%2C121811500%2C121896267%2C121860360%2C121487028%2C121331973%2C120811592
Теги:

Новини

Всі новини