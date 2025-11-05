Секрет дуже простий: найшвидший спосіб прогріти салон авто взимку

З настанням холодів для більшості автомобілістів постає непроста задача – прогріти салон автомобіля, перш ніж відправитися у подорож. При цьому мало хто знає, що для ефективного прогрівання автомобіля за лічені хвилини потрібно скористатися всього двома кнопками в автомобілі про які більшість водіїв забувають.

Прогрівання автомобіля. Фото: із відкритих джерел

Отже, спочатку потрібно не дати поступати у салон авто холодному повітрю. Це можна досягти, викрутивши регулятор температури на максимум. Але далі не треба одразу вмикати вентилятори на повну потужність. Натомість найважливішим моментом, який часто ігнорують, є кнопка рециркуляції повітря.

На більшості авто вона має вигляд стрілки, яка закручується по колу. Коли водій активує цю функцію, припиняється "боротьба" між теплом всередині салону та крижаним повітрям, що постійно надходить ззовні.

Ви тоді рециркулюєте повітря, яке є в салоні. Замкнене всередині, воно стає теплішим з кожним проходом, тому що не може вийти з машини.

Найкраще буде тримати режим рециркуляції увімкненим лише перші 5-10 хвилин поїздки, щоб швидко прогріти салон, а потім вимкнути його для доступу свіжого повітря.

Наступний "секретний" крок може здатися нелогічним: включити кнопку кондиціонера (A/C).

Більшість людей вважає, що кондиціонер потрібен лише влітку для охолодження. Однак, насправді система кондиціонування призначена для "кондиціонування повітря незалежно від температури".

Як це допомагає взимку? Система кондиціонера активно висушує повітря, яке надходить до салона. Це найефективніший спосіб боротьби не лише з холодом, а й з небезпечним запотіванням вікон, яке різко погіршує видимість.

Читайте також на порталі "Коментарі" — без поліса вирушили у дорогу на авто: який штраф доведеться сплатити.