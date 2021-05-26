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Главная Новости Мужчина авто Самый известный в мире Ford Bronco продали на аукционе
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Самый известный в мире Ford Bronco продали на аукционе

Свою популярность спортивный багги приобрел из-за многочисленных побед на внедорожных гонках

сегодня, 03:34
Автор:

Ольга Чародий

На аукционе Mecum продали уникальный внедорожный багги начала 1970-х годов. На этой машине гонял известный спортивный американский гонщик.  Машина принадлежала знаменитому американскому автогонщику Парнелл Джонсу. За спортивный внедорожник, стилизованный под Ford Bronco первого поколения, удалось получить около 2  миллиона долларов, пишет thedrive.

Самый известный в мире Ford Bronco продали на аукционе

Ford Bronco (фото из открытых источников)

Багги участвовал во многих соревнованиях и побеждал. Пилотом и единственным владельцем Big Oly был американский гонщик Парнелл Джонс, который, помимо прочего, в начале 70-х годов дважды побеждал в знаменитых мексиканских заездах Baja 1000. Еще одной ценностью этого лота стали навороченные технические модернизации, которые, по словам специалистов, навсегда изменили мир гонок по бездорожью.

Кто стал вторым владельцем "самого известного в мире" Ford Bronco представители аукциона не разглашают. В то же время самый серийный Ford Bronco с VIN-номером 001 недавно ушел с молотка за один миллион долларов.

Как сообщали ранее первая машина навсегда останется в памяти водителя. Именно на ней автомобилист закрепляет знания, которые получил в автошколе, и формирует стиль езды. Поэтому первая машина должна быть максимально удобной, неприхотливой и экономической. Эксперты издания "Твоя машина" решили помочь новичкам и составили список моделей, которые могут претендовать на звание "лучшая первая машина". 1. Ford Fiesta Эта модель славится безопасностью. Кроме того, Ford Fiesta не сложен в управлении. Ездить на машине приятно и легко. Модель имеет мощный двигатель и гибкое шасси. С этой машиной пользователь не будет тратить большие суммы на бензин.



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Источник: https://www.thedrive.com/news/40741/big-oly-ford-bronco-racer-that-dominated-baja-fetches-1-87m-at-auction
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