Самый известный в мире Ford Bronco продали на аукционе

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Ольга Чародий
На аукционе Mecum продали уникальный внедорожный багги начала 1970-х годов. На этой машине гонял известный спортивный американский гонщик. Машина принадлежала знаменитому американскому автогонщику Парнелл Джонсу. За спортивный внедорожник, стилизованный под Ford Bronco первого поколения, удалось получить около 2 миллиона долларов, пишет thedrive.
Ford Bronco (фото из открытых источников)
Багги участвовал во многих соревнованиях и побеждал. Пилотом и единственным владельцем
Big Oly был американский гонщик Парнелл Джонс, который, помимо прочего, в
начале 70-х годов дважды побеждал в знаменитых мексиканских заездах Baja 1000.
Еще одной ценностью этого лота стали навороченные технические модернизации,
которые, по словам специалистов, навсегда изменили мир гонок по бездорожью.
Кто стал вторым владельцем "самого известного в мире" Ford Bronco представители аукциона не разглашают. В то же время самый серийный Ford Bronco с VIN-номером 001 недавно ушел с молотка за один миллион долларов.
Как сообщали ранее первая машина навсегда останется в памяти водителя. Именно на ней автомобилист закрепляет знания, которые получил в автошколе, и формирует стиль езды. Поэтому первая машина должна быть максимально удобной, неприхотливой и экономической. Эксперты издания "Твоя машина" решили помочь новичкам и составили список моделей, которые могут претендовать на звание "лучшая первая машина". 1. Ford Fiesta Эта модель славится безопасностью. Кроме того, Ford Fiesta не сложен в управлении. Ездить на машине приятно и легко. Модель имеет мощный двигатель и гибкое шасси. С этой машиной пользователь не будет тратить большие суммы на бензин.
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