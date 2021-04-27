Желанный первый автомобиль: назвали лучшие авто для начинающих водителей (Фото)

Первая машина навсегда останется в памяти водителя. Именно на ней автомобилист закрепляет знания, которые получил в автошколе, и формирует стиль езды. Поэтому первая машина должна быть максимально удобной, неприхотливой и экономической.

Какую машину выбрать начинающим водителям. Фото: huffpost.com

Эксперты издания "Твоя машина" решили помочь новичкам и составили список моделей, которые могут претендовать на звание "лучшая первая машина".

1. Ford Fiesta

Эта модель славится безопасностью. Кроме того, Ford Fiesta не сложен в управлении. Ездить на машине приятно и легко. Модель имеет мощный двигатель и гибкое шасси. С этой машиной пользователь не будет тратить большие суммы на бензин.





2. Toyota Yaris

Это универсальная машина, которая сочетает в себе трехцилиндровый бензиновый двигатель и электродвигатель. Toyota прекрасно подойдет для безопасной езды по городу.





3. Volkswagen Up

Эта модель остается эталоном машины для города. За последние годы автомобиль претерпел много усовершенствований. Volkswagen Up — простой в управлении и надежный автомобиль, который очень редко ломается.





Напомним, что часто водители начинающие покупают подержанные машины, чтобы практиковаться в вождении. Однако некоторые автомобили, которые уже имели владельца, могут принести покупателю кучу проблем. Иногда на ремонт таких машин надо выделять не только много времени, но и денег. Чтобы не купить такую машину, специалисты составили специальный рейтинг. Чтобы создать этот список, специалисты подробно изучили все изломы и моменты, на которые жалуются водители. Рейтинг можно посмотреть в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, какой цвет автомобиля выбирает подавляющее большинство людей. О закономерности можно прочитать здесь.

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