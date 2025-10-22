Самый быстрый автомобиль мира установил новый рекорд (ВИДЕО)



















Китайский суперкар BYD Yangwang U9 Xtreme установил новый мировой рекорд, став самым быстрым электромобилем, когда-либо проходившим легендарное кольцо Нюрбургринг Нордшляйфе.

Yangwang U9 Xtreme стал самым быстрым электромобилем на треке в Нюрбургринге

BYD Yangwang U9 Xtreme преодолел 20,8-километровую трассу за 6 минут 59,157 секунды, официально войдя в клуб автомобилей, пересекших предел 7 минут. Заезд состоялся под контролем представителей трека и экспертов сертификационной организации TÜV, подтверждающих легитимность рекорда для электрокара.

Видео фиксации результата опубликовано на официальном YouTube-канале Нюрбургринга.

Этот результат позволил электромобилю улучшить предыдущий рекорд китайского конкурента Xiaomi SU7 Ultra почти на 5 секунд. Кроме того, он оставил позади мощные модели Rimac Nevera – 7:05.29 и Porsche Taycan Turbo GT – 7:07.55. В то же время, абсолютный рекорд трассы, установленный гибридом Mercedes-AMG One — 6:29.09, пока остается недостижимым.

BYD Yangwang U9 Xtreme стал самым быстрым электромобилем на Нюрбургринге

Секрет успеха Yangwang U9 Xtreme в его четырехмоторной силовой установке мощностью 3000 лошадиных сил. Благодаря этому суперкар разгоняется до 100 км/ч за 2,36 секунды. Запас хода от батареи составляет около 450 км, что делает его не только сверхбыстрым, но и практичным для повседневных поездок. Выпуск суперкара будет ограничен только 30 экземпляром, а цена стартует от 250 000 долларов США.

Это уже не первый рекорд для китайского электрокара. В сентябре 2025 года BYD Yangwang U9 Xtreme развил скорость 496 км/ч, став самым быстрым автомобилем в мире.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 5 самых быстрых автомобилях в мире.

Также "Комментарии" писали о самых популярных в мире автомобильных брендах.