ТОП-5 найшвидших автомобілів у світі

Перший у світі моторизований автомобіль Benz Patent-Motorwagen у 1885 році розганявся лише до 16 км/год. Однак сьогодні існують машини, здатні рухатись у 30 разів швидше. Портал "Коментарі" зібрав п’ятірку найшвидших автомобілів в історії.

Найшвидший автомобіль у світі Yangwang U9 Xtreme. Фото з відкритих джерел

5. Hennessey Venom F5 – 438 км/год

Американський суперкар Hennessey Venom F5 вражає не лише дизайном, а й потужністю. Його 6,6-літровий двигун V8 із подвійним турбонаддувом розвиває 1817 к.с. Авто прискорюється до 100 км/год лише за 2,6 секунди, а максимальна швидкість сягає 438 км/год. Виробник заявляє, що прагне побити власний рекорд і перевищити позначку у 480 км/год.

4. Koenigsegg Agera RS – 447 км/год

Шведський Koenigsegg Agera RS встановив світовий рекорд у 2017 році, коли розігнався до 447 км/год на закритій трасі в Неваді. Його 5,0-літровий двигун V8, що працював на паливі E85, видавав 1360 к.с. Крім цього, автомобіль показав найкращий результат прискорення від 0 до 400 км/год — всього за 33,2 секунди.

3. SSC Tuatara – 455 км/год

Американський гіперкар SSC Tuatara під час першої спроби в 2020 році нібито розігнався до швидкості 508 км/год. Однак під час підрахунку сталася помилка GPS, тому результат не був врахований. Однак у 2022-му автомобіль SSC Tuatara офіційно показав результат 455 км/год, що дозволило йому стати одним з найшвидших автомобілів у світі.

2. Bugatti Chiron Super Sport – 490 км/год

Легендарна французька компанія Bugatti у 2019 році знову підняла планку. Пілот Енді Воллес досяг на трасі в Німеччині 490 км/год, керуючи модифікованим Chiron Super Sport. Під капотом був 8,0-літровий двигун W16 з чотирма турбінами і потужністю 1600 к.с. А спеціальні шини Michelin Pilot Sport Cup 2 забезпечили стійкість на таких екстремальних швидкостях.

1. Yangwang U9 Xtreme – 496 км/год

Новий рекорд найшвидшого автомобіля належить електрокару Yangwang U9 Xtreme. У вересні 2025 року Yangwang U9 Xtreme від компанії BYD розігнався до 496 км/год під час тестів у Німеччині та став найшвидшим серійним автомобілем у світі. Гіперкар оснащений чотирма електродвигунами загальною потужністю 3000 к.с. та працює на системі 1200 В. Усього буде випущено 30 екземплярів за ціною від 236 000 доларів.

Бонус: Thrust SSC – 1228 км/год

Хоча цей реактивний болід не призначений для доріг, він залишається абсолютним рекордсменом за швидкістю. 15 жовтня 1997 року британський Thrust SSC став першим автомобілем, що подолав звуковий бар’єр, розігнавшись до рекордних 1228 км/год.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про 5 найшвидших літаків в історії.

Також "Коментарі" писали про 10 найдорожчих автомобілів світу.