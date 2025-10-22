Найшвидший автомобіль світу встановив новий рекорд (ВІДЕО)



















Китайський суперкар BYD Yangwang U9 Xtreme встановив новий світовий рекорд, ставши найшвидшим електромобілем, який коли-небудь проходив легендарне кільце Нюрбургринг Нордшляйфе.

Yangwang U9 Xtreme став найшвидшим електромобілем на треку в Нюрбургрингу

BYD Yangwang U9 Xtreme подолав 20,8-кілометрову трасу за 6 хвилин 59,157 секунди, офіційно увійшовши в клуб автомобілів, які перетнули межу 7 хвилин. Заїзд відбувся під контролем представників треку та експертів сертифікаційної організації TÜV, що засвідчують легітимність рекорду для електрокара.

Відео фіксації результату опубліковане на офіційному YouTube-каналі Нюрбургрингу.

Цей результат дозволив електромобілю покращити попередній рекорд китайського конкурента Xiaomi SU7 Ultra майже на 5 секунд. Крім того, він залишив позаду потужні моделі Rimac Nevera — 7:05.29 та Porsche Taycan Turbo GT — 7:07.55. Водночас абсолютний рекорд траси, встановлений гібридом Mercedes-AMG One — 6:29.09, поки що залишається недосяжним.

BYD Yangwang U9 Xtreme став найшвидшим електромобілем на Нюрбургрингу

Секрет успіху Yangwang U9 Xtreme у його чотиримоторній силовій установці потужністю 3000 кінських сил. Завдяки цьому суперкар розганяється до 100 км/год за 2,36 секунди. Запас ходу від батареї становить близько 450 км, що робить його не лише надшвидким, а й практичним для повсякденних поїздок. Випуск суперкара буде обмежений лише 30 екземплярами, а ціна стартує від 250 000 доларів США.

Це вже не перший рекорд для китайського електрокара. У вересні 2025 року BYD Yangwang U9 Xtreme розвинув швидкість 496 км/год, ставши найшвидшим автомобілем у світі.

