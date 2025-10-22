logo_ukra

BTC/USD

107719

ETH/USD

3828.86

USD/UAH

41.74

EUR/UAH

48.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Чоловік авто Найшвидший автомобіль світу встановив новий рекорд (ВІДЕО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Найшвидший автомобіль світу встановив новий рекорд (ВІДЕО)

Китайський електромобіль BYD Yangwang U9 Xtreme встановив новий рекорд швидкості на треку в Нюрбургрингу.

22 жовтня 2025, 12:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot








Китайський суперкар BYD Yangwang U9 Xtreme встановив новий світовий рекорд, ставши найшвидшим електромобілем, який коли-небудь проходив легендарне кільце Нюрбургринг Нордшляйфе. 

Найшвидший автомобіль світу встановив новий рекорд (ВІДЕО)

Yangwang U9 Xtreme став найшвидшим електромобілем на треку в Нюрбургрингу

BYD Yangwang U9 Xtreme подолав 20,8-кілометрову трасу за 6 хвилин 59,157 секунди, офіційно увійшовши в клуб автомобілів, які перетнули межу 7 хвилин. Заїзд відбувся під контролем представників треку та експертів сертифікаційної організації TÜV, що засвідчують легітимність рекорду для електрокара.

Відео фіксації результату опубліковане на офіційному YouTube-каналі Нюрбургрингу.

Цей результат дозволив електромобілю покращити попередній рекорд китайського конкурента Xiaomi SU7 Ultra майже на 5 секунд. Крім того, він залишив позаду потужні моделі Rimac Nevera — 7:05.29 та Porsche Taycan Turbo GT — 7:07.55. Водночас абсолютний рекорд траси, встановлений гібридом Mercedes-AMG One — 6:29.09, поки що залишається недосяжним.

Найшвидший автомобіль світу встановив новий рекорд (ВІДЕО) - фото 2

BYD Yangwang U9 Xtreme став найшвидшим електромобілем на Нюрбургрингу

Секрет успіху Yangwang U9 Xtreme у його чотиримоторній силовій установці потужністю 3000 кінських сил. Завдяки цьому суперкар розганяється до 100 км/год за 2,36 секунди. Запас ходу від батареї становить близько 450 км, що робить його не лише надшвидким, а й практичним для повсякденних поїздок. Випуск суперкара буде обмежений лише 30 екземплярами, а ціна стартує від 250 000 доларів США.

Це вже не перший рекорд для китайського електрокара. У вересні 2025 року BYD Yangwang U9 Xtreme розвинув швидкість 496 км/год, ставши найшвидшим автомобілем у світі. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про 5 найшвидших автомобілів у світі.

Також "Коментарі" писали про найпопулярніші в світі автомобільні бренди.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини