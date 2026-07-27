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Самое дорогое американское авто всех времен выставили на продажу: сколько стоит (ФОТО)

Легендарный Shelby Cobra Daytona Coupe в 1964 году может продать более чем за 25 млн долларов.

27 июля 2026, 16:40
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Slava Kot

На аукцион Gooding Christie's выставили один из самых известных гоночных автомобилей 20 века – Shelby Cobra Daytona Coupe 1964 года. Эксперты прогнозируют, что в ходе торгов спорткар может установить новый рекорд и стать самым дорогим автомобилем американского производства в истории.

Самое дорогое американское авто всех времен выставили на продажу: сколько стоит (ФОТО)

Shelby Cobra Daytona. Фото: GOODING&COMPANY

Ожидается, что финальная цена легендарного купе превысит 25 миллионов долларов. Если прогноз сбудется, автомобиль превзойдет нынешнего рекордсмена – Duesenberg SSJ, который был продан раньше 22 миллионов долларов.

Shelby Cobra Daytona создали специально для борьбы с доминированием Ferrari 250 GTO в мировой гонке GT. Конструктор Кэрролл Шелби построил всего шесть таких автомобилей, каждый из которых сегодня считается настоящей легендой автоспорта.

Самое дорогое американское авто всех времен выставили на продажу: сколько стоит (ФОТО) - фото 2

Легендарный Shelby Cobra Daytona Coupe в 1964 году. Фото: GOODING&COMPANY

Выставленный на продажу экземпляр имеет номер шасси CSX2300 и третий в серии. Он оснащен 4,7-литровым двигателем V8 мощностью 385 л.с., работает в паре с четырехступенчатой механической коробкой передач и весит всего 1043 кг. Благодаря этому спорткар разгоняется до 100 км/ч примерно за четыре секунды, а его максимальная скорость достигает 318 км/ч.

Именно этот автомобиль сыграл немаловажную роль в триумфе команды Shelby и Ford в сезоне 1965 года. Он финишировал вторым в классе на Гран-при Франции в Реймсе, а также занимал призовые места в Себринге, Дайтоне и Нюрбургринге. Эти результаты помогли американской команде опередить Ferrari и завоевать чемпионский титул в классе GT.

Самое дорогое американское авто всех времен выставили на продажу: сколько стоит (ФОТО) - фото 2

Самое дорогое американское авто Shelby Cobra Daytona Coupe. Фото: GOODING&COMPANY

Самое дорогое американское авто всех времен выставили на продажу: сколько стоит (ФОТО) - фото 2

Shelby Cobra Daytona Coupe. Фото: GOODING&COMPANY

После окончания европейской карьеры автомобиль выступал в Японии, где выиграл две гонки в 1966 году. С 1975 по 1998 спорткар находился в личной коллекции Кэрролла Шелби, а в 2003 году прошел полную реставрацию. С тех пор он регулярно участвовал в престижных выставках и исторических автогонках.

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Источник: https://www.goodingco.com/lot/1964-shelby-cobra-daytona-coupe
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