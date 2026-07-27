Найдорожче американське авто всіх часів виставили на продаж: скільки коштує (ФОТО)

На аукціон Gooding Christie's виставили один з найвідоміших гоночних автомобілів 20 століття — Shelby Cobra Daytona Coupe 1964 року. Експерти прогнозують, що під час торгів спорткар може встановити новий рекорд і стати найдорожчим автомобілем американського виробництва в історії.

Shelby Cobra Daytona. Фото: GOODING&COMPANY

Очікується, що фінальна ціна легендарного купе перевищить 25 мільйонів доларів. Якщо прогноз справдиться, автомобіль перевершить нинішнього рекордсмена — Duesenberg SSJ, який був проданий раніше за 22 мільйони доларів.

Shelby Cobra Daytona створили спеціально для боротьби з домінуванням Ferrari 250 GTO у світових перегонах GT. Конструктор Керролл Шелбі побудував лише шість таких автомобілів, кожен з яких сьогодні вважається справжньою легендою автоспорту.

Легендарний Shelby Cobra Daytona Coupe 1964 року. Фото: GOODING&COMPANY

Виставлений на продаж екземпляр має номер шасі CSX2300 і є третім у серії. Він оснащений 4,7-літровим двигуном V8 потужністю 385 к. с., працює у парі з чотириступеневою механічною коробкою передач та важить лише 1043 кг. Завдяки цьому спорткар розганяється до 100 км/год приблизно за чотири секунди, а його максимальна швидкість сягає 318 км/год.

Саме цей автомобіль відіграв важливу роль у тріумфі команди Shelby та Ford у сезоні 1965 року. Він фінішував другим у класі на Гран-прі Франції в Реймсі, а також посідав призові місця у Себрінгу, Дайтоні та на Нюрбургрингу. Ці результати допомогли американській команді випередити Ferrari та здобути чемпіонський титул у класі GT.

Найдорожче американське авто Shelby Cobra Daytona Coupe. Фото: GOODING&COMPANY

Shelby Cobra Daytona Coupe. Фото: GOODING&COMPANY

Після завершення європейської кар'єри автомобіль виступав у Японії, де виграв дві гонки у 1966 році. З 1975 по 1998 рік спорткар перебував в особистій колекції Керролла Шелбі, а у 2003 році пройшов повну реставрацію. Відтоді він регулярно брав участь у престижних виставках та історичних автоперегонах.