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Главная Новости Мужчина авто С какими поломками обязательно столкнется владелец машины после аварии
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С какими поломками обязательно столкнется владелец машины после аварии

Даже при незначительном ДТП страдают важные функции и части машины

сегодня, 09:15
Автор:

Кириєнко Анна

После ДТП даже незначительного, стоимость машины резко падает более чем на 15%. Некоторые функции машины могут работать не так, как раньше. Поэтому давайте узнаем о распространенных неисправностях, с которыми столкнется владелец автомобиля после аварии.

С какими поломками обязательно столкнется владелец машины после аварии

Три поломки автомобиля которые появляются после ДТП. Фото: avtomaniya.com

1. Скрипы

Ходовая часть машины может пострадать даже при незначительном ДТП. Если во время аварии повреждается задний бампер или одно из задних крыльев нередко деформируется крепления глушителя. После удара глушитель начинает тереться о пружины. Тогда водитель может слышать неприятный и раздражающий скрип.

2. Протекание кузова

В большинстве машин детали кузова скрепляют между собой с помощью точечной сварки. При повреждении свариваемого шва, кузов начинает терять жесткость. Поэтому он может протекать.

3. Перебои с электрооборудованием

Еще одна неприятная, но частая проблема — перебои с электрооборудованием. При деформации кузова или ударе между проводами, в клеммах и разъемах становится хуже контакт. Это влияет на исправность обогревателя заднего стекла и других устройств.

Напомним, что компания Volkswagen планирует продавать доступ к автопилоту за 7 евро в час. Владельцы автомобилей смогут включать и выключать функцию в любое время. Руководство считает, что такой подход значительно выгоднее как для покупателя, так и для компании. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Источник: https://gazeta.ua/articles/avto/_cogo-chekati-pislya-minimalnogo-dtp-3-poshireni-nespravnosti/1031064
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