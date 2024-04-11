Рынок автомобилей Украины 2024: какие марки лидируют в продажах

В первом квартале 2024 года, по данным Ассоциации "Укравтопром", автопарк Украины пополнился более чем на 4,7 тысячи гибридных легковых автомобилей, включая как полностью гибридные (HEV), так и плагин-гибридные (PHEV) модели. Это на 59% превышает показатели того же периода в прошлом году, свидетельствует о стремительном росте спроса на более экологические транспортные средства среди украинцев.

Стало известно, какие машины покупали украинцы в 2024 году

Новые автомобили составили более половины (51%) от общего количества зарегистрированных гибридных авто, что подчеркивает изменение в потребительских предпочтениях в пользу более современных и эффективных моделей.

Среди новых легковых автомобилей гибрид TOYOTA RAV-4 возглавил рынок с 480 проданными единицами, став самым популярным выбором среди покупателей. TOYOTA Camry заняла второе место с 221 проданной единицей, а NISSAN Qashqai со 164 продажами замкнул тройку лидеров. Это свидетельствует о растущей узнаваемости и доверии к гибридным технологиям среди украинских автовладельцев.

В сегменте импортируемых подержанных автомобилей с гибридными силовыми установками лидером стал FORD Fusion из США, зарегистрированный в количестве 255 штук. Также в тройке лидеров оказались CHEVROLET Volt (138 единиц) и TOYOTA Prius (136 единиц), демонстрируя высокий интерес к импортным гибридным моделям среди украинских потребителей.

Напомним также, что статистика от Ассоциации "Укравтопром" указывает на значительный рост спроса на подержанные автомобили, импортируемые из-за границы. За последний месяц, зафиксирована регистрация более 21 тысячи таких транспортных средств, что почти на 50% превышает показатели марта 2023 года.