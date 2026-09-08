Роскошь во время войны: какие эксклюзивные и суперкары покупали в Украине в 2026 году

Несмотря на войну и экономические вызовы, украинский рынок дорогих автомобилей продолжает развиваться и пополняться новыми машинами. За первые семь месяцев 2026 года в Украине зарегистрировали 1149 люксовых и эксклюзивных автомобилей. Среди них премиальные кроссоверы, спорткары, редкие модели и машины стоимостью в сотни тысяч долларов. Об этом свидетельствует ответ МВД, полученный по запросу портала "Комментарии".

Porsche Cayenne – самое популярное элитное авто в Украине.

Безоговорочным лидером среди люксовых авто в Украине в 2026 году стал Porsche – 979 автомобилей, или около 85% всех регистраций в этом сегменте. Самым популярным оказался Cayenne и его купевидная версия (Cayenne Coupe) – 373 авто. В Украине новый Cayenne сейчас стоит от 5,13 млн гривен, а отдельные версии Turbo E-Hybrid – более 9,4 млн гривен.

Таким образом, самые популярные модели элитных автомобилей Porsche в Украине выглядят так:

— Porsche Cayenne/Cayenne Coupe – 373 авто;

— Porsche Macan – 310 авто;

— Porsche Panamera – 88 авто;

— Porsche 911 – 84 авто (включая эксклюзивные версии Turbo S, Carrera 4GTS и Targa);

— Porsche Taycan – 37 электрических спорткаров.

Помимо Porsche в Украине также регистрировали и другие автомобили. На втором месте оказался Maserati – 68 элитных автомобилей. Самыми популярными стали кроссоверы Grecale и Levante.

Bentley пополнил украинский автопарк 27 автомобилями. В частности, зарегистрировали 12 Continental GT, семь Bentayga и пять Flying Spur. Стартовая цена нового Bentayga в США в 2026 году составляет около 5,1 млн. гривен.

Еще 21 автомобиль пришелся на Aston Martin. Среди них 10 кроссоверов DBX/DBX707, три DB12 и три Vanquish.

Lamborghini получила 15 новых регистраций, причем девять пришлись на Urus. Этот суперкар-кроссовер в 2026 году стоит от примерно 5,6 млн гривен.

Еще более дорогим выбором является Rolls-Royce Cullinan. В Украине зарегистрировали девять таких автомобилей, в том числе пять версий Black Badge. Стартовая цена Cullinan в США оценивается примерно в 9,9 млн. гривен.

Ferrari представлена пятью автомобилями. Среди них два кроссовера Purosangue, а также Roma, 812 Superfast и SF90 Stradale. Базовая цена Purosangue составляет около 9,7 млн. гривен.

Еще пять автомобилей зарегистрировали под брендом McLaren, в том числе 570S, 720S, GT и редкий MP4-12C.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 10 самых популярных авто в Украине в 2026 году.