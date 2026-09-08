logo_ukra

BTC/USD

78886

ETH/USD

2481.06

USD/UAH

44.47

EUR/UAH

51.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Чоловік авто Розкіш під час війни: які ексклюзивні та суперкари купували в Україні у 2026 році
commentss НОВИНИ Всі новини

Розкіш під час війни: які ексклюзивні та суперкари купували в Україні у 2026 році

За 7 місяців 2026 року в Україні зареєстрували 1149 люксових авто. Скільки купили Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Bentley та Porsche.

8 вересня 2026, 01:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Попри війну та економічні виклики, український ринок дорогих автомобілів продовжує розвиватися та поповнюватися новими машинами. За перші сім місяців 2026 року в Україні зареєстрували 1 149 люксових та ексклюзивних автомобілів. Серед них преміальні кросовери, спорткари, рідкісні моделі та машини вартістю сотні тисяч доларів. Про це свідчить відповідь МВС, яка була отримана на запит порталу "Коментарі".

Розкіш під час війни: які ексклюзивні та суперкари купували в Україні у 2026 році

Porsche Cayenne - найпопулярніше елітне авто в Україні

Беззаперечним лідером серед люксових авто в Україні у 2026 році став Porsche — 979 автомобілів, або близько 85% усіх реєстрацій у цьому сегменті. Найпопулярнішим виявився Cayenne та його купеподібна версія (Cayenne Coupe) — 373 авто. В Україні новий Cayenne зараз коштує від 5,13 млн гривень, а окремі версії Turbo E-Hybrid — понад 9,4 млн гривень.

Таким чином, найпопулярніші моделі елітних авто Porsche в Україні виглядають так:

  • - Porsche Cayenne / Cayenne Coupe — 373 авто;
  • - Porsche Macan — 310 авто;
  • - Porsche Panamera — 88 авто;
  • - Porsche 911 — 84 авто (включаючи ексклюзивні версії Turbo S, Carrera 4GTS та Targa);
  • - Porsche Taycan — 37 електричних спорткарів.

Крім Porsche, в Україні також реєстрували й інші автомобілі. На другому місці опинився Maserati — 68 елітних автівок. Найпопулярнішими стали кросовери Grecale та Levante.

Bentley поповнив український автопарк 27 автомобілями. Зокрема, зареєстрували 12 Continental GT, сім Bentayga та п'ять Flying Spur. Стартова ціна нового Bentayga у США у 2026 році становить близько 5,1 млн гривень.

Ще 21 автомобіль припав на Aston Martin. Серед них 10 кросоверів DBX/DBX707, три DB12 та три Vanquish.

Lamborghini отримала 15 нових реєстрацій, причому дев'ять припали на Urus. Цей суперкар-кросовер у 2026 році коштує від приблизно 5,6 млн гривень.

Ще дорожчим вибором є Rolls-Royce Cullinan. В Україні зареєстрували дев'ять таких автомобілів, зокрема п'ять версій Black Badge. Стартова ціна Cullinan у США оцінюється приблизно у 9,9 млн гривень.

Ferrari представлена п'ятьма автомобілями. Серед них два кросовери Purosangue, а також Roma, 812 Superfast і SF90 Stradale. Базова ціна Purosangue становить близько 9,7 млн гривень.

Ще п'ять автомобілів зареєстрували під брендом McLaren, серед них 570S, 720S, GT та рідкісний MP4-12C.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про 10 найпопулярніших авто в Україні у 2026 році.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини