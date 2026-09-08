Розкіш під час війни: які ексклюзивні та суперкари купували в Україні у 2026 році

Попри війну та економічні виклики, український ринок дорогих автомобілів продовжує розвиватися та поповнюватися новими машинами. За перші сім місяців 2026 року в Україні зареєстрували 1 149 люксових та ексклюзивних автомобілів. Серед них преміальні кросовери, спорткари, рідкісні моделі та машини вартістю сотні тисяч доларів. Про це свідчить відповідь МВС, яка була отримана на запит порталу "Коментарі".

Porsche Cayenne - найпопулярніше елітне авто в Україні

Беззаперечним лідером серед люксових авто в Україні у 2026 році став Porsche — 979 автомобілів, або близько 85% усіх реєстрацій у цьому сегменті. Найпопулярнішим виявився Cayenne та його купеподібна версія (Cayenne Coupe) — 373 авто. В Україні новий Cayenne зараз коштує від 5,13 млн гривень, а окремі версії Turbo E-Hybrid — понад 9,4 млн гривень.

Таким чином, найпопулярніші моделі елітних авто Porsche в Україні виглядають так:

- Porsche Cayenne / Cayenne Coupe — 373 авто;

- Porsche Macan — 310 авто;

- Porsche Panamera — 88 авто;

- Porsche 911 — 84 авто (включаючи ексклюзивні версії Turbo S, Carrera 4GTS та Targa);

- Porsche Taycan — 37 електричних спорткарів.

Крім Porsche, в Україні також реєстрували й інші автомобілі. На другому місці опинився Maserati — 68 елітних автівок. Найпопулярнішими стали кросовери Grecale та Levante.

Bentley поповнив український автопарк 27 автомобілями. Зокрема, зареєстрували 12 Continental GT, сім Bentayga та п'ять Flying Spur. Стартова ціна нового Bentayga у США у 2026 році становить близько 5,1 млн гривень.

Ще 21 автомобіль припав на Aston Martin. Серед них 10 кросоверів DBX/DBX707, три DB12 та три Vanquish.

Lamborghini отримала 15 нових реєстрацій, причому дев'ять припали на Urus. Цей суперкар-кросовер у 2026 році коштує від приблизно 5,6 млн гривень.

Ще дорожчим вибором є Rolls-Royce Cullinan. В Україні зареєстрували дев'ять таких автомобілів, зокрема п'ять версій Black Badge. Стартова ціна Cullinan у США оцінюється приблизно у 9,9 млн гривень.

Ferrari представлена п'ятьма автомобілями. Серед них два кросовери Purosangue, а також Roma, 812 Superfast і SF90 Stradale. Базова ціна Purosangue становить близько 9,7 млн гривень.

Ще п'ять автомобілів зареєстрували під брендом McLaren, серед них 570S, 720S, GT та рідкісний MP4-12C.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про 10 найпопулярніших авто в Україні у 2026 році.