Роковая ошибка с «автоматом»: уничтожающая АКПП за секунды

Удобство автоматической коробки часто притупляет бдительность водителей. Однако элементарные ошибки в эксплуатации АКПП способны привести к серьезным поломкам и значительным затратам на ремонт.

Коробка передач. Фото: из открытых источников

Наиболее опасной специалисты называют попытку переключить селектор из режима движения вперед (D) в задний ход (R) до полной остановки автомобиля. Особенно это касается машин старших моделей с механическим или гидравлическим управлением, где отсутствует современная электронная защита. Даже скорость в 1-2 км/ч создает колоссальные перегрузки на механизм. Следствием этого могут стать металлический скрежет и мгновенное повреждение внутренних деталей.

Игнорирование правила полной остановки чревато поломкой зубцов шестерен, сожжением фрикционов сцепления, а также повреждением дифференциала и полуосей. Чтобы избежать риска, изменение направления движения следует осуществлять поэтапно: полностью остановиться, перевести рычаг в нейтраль (N), выдержать короткую паузу и только тогда включать R.

Еще одно распространенное заблуждение – переключение на нейтраль во время движения, в частности для спуска "накатом". Эксперты отмечают: такая практика нарушает циркуляцию смазки, провоцирует перегрев элементов и ускоряет износ трансмиссии.

Не менее рискованно полагаться только на режим парковки (P) на склоне. В таком случае весь вес авто приходится на механизм блокировки коробки, что может привести к его заклиниванию или поломке. Специалисты советуют всегда сначала использовать стояночный тормоз, а затем переводить селектор в режим P.

Соблюдение простых правил поможет сохранить ресурс коробки и избежать дорогостоящего ремонта.

