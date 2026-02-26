Юристи попереджають водіїв про небезпечну помилку: що важливо знати про пояснення до штрафу

У 2026 році одна необережна фраза в адміністративному протоколі може позбавити водія шансів скасувати штраф у суді – навіть якщо порушення не було. Про це застерігають правозахисники та юристи, аналізуючи судову практику.

Штрафи водіїв. Фото: із відкритих джерел

Найбільшою пасткою залишається графа "Пояснення особи". Формулювання на кшталт "Зі штрафом згоден, вину визнаю" фактично перетворює постанову на остаточний документ.

У такому випадку суди, як правило, відмовляються переглядати справу – навіть, якщо згодом з’являються відеодокази невинуватості або виявляються процедурні порушення з боку поліції.

Юристи наголошують: підпис під постановою лише підтверджує отримання копії, а не визнання провини. Водночас саме пояснення можуть стати ключем до успішного оскарження.

Фахівці також спростовують поширений міф про "користь" відмови від підпису. У такому разі інспектор залучає двох свідків, фіксує відмову – і документ вважається врученим. Водій при цьому ризикує втратити 10-денний строк на оскарження та можливість офіційно зафіксувати свою позицію.

Експерти радять використовувати нейтральні формулювання: "З порушенням не згоден, ПДР не порушував", "Докази не надані", "Вимагаю адвокатської допомоги". Ігнорування клопотання про захисника може стати підставою для скасування постанови.

За даними юристів, близько 70% грамотно оскаржених штрафів скасовуються саме через процесуальні помилки. У час розширення повноважень поліції правова обізнаність водіїв стає вирішальним фактором захисту.

Читайте також на порталі "Коментарі" — зима добігає кінця, але її наслідки для автомобіля можуть нагадувати про себе ще довго. Саме на межі сезонів водіям варто провести комплексну перевірку транспорту, аби уникнути дорогих поломок навесні.



