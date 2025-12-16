logo

Риск аварий на дорогах значительно увеличился: в чем причина

Новый режим уличного освещения становится настоящей проблемой для водителей

16 декабря 2025, 16:06
Водители в Киеве продолжают видеть дорожную разметку и знаки, однако из-за отключения света они часто меньше обращают на них внимание. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире "КИЕВ24" сообщил эксперт по адвокации Кампании "За безопасные дороги" Николай Ильчук.

Риск аварий на дорогах значительно увеличился: в чем причина

Отключение света. Фото: из открытых источников

Это особенно заметно на широких магистралях в крупных городах, где установлены высокоскоростные режимы движения. Водители здесь часто превышают разрешенную скорость, двигаясь 80-100 км/ч.

"Это существенно повышает риск аварий, особенно когда видимость ограничена из-за отключения света", — отметил Ильчук.

В то же время в Киеве действует режим регулируемой экономии уличного освещения. Как объясняют в КГГА, работа фонарей определяется графиком и типом установленных ламп. При этом система уличного освещения потребляет менее 1% общего объема электроэнергии столицы, поэтому ее экономия минимально влияет на общее энергопотребление города.

Эксперт добавил, что недостаточное освещение ночью заставляет водителей быть внимательнее, однако из-за привычки к быстрому движению эта мера не всегда эффективна. По его словам, в сочетании с превышением скорости, это может стать фактором повышенной аварийности.

КГГА сообщает, что специалисты продолжают работать над оптимизацией режимов освещения, чтобы объединить экономию энергии с необходимым уровнем безопасности на улицах столицы. Основная цель – сохранить достаточное освещение для водителей и пешеходов, минимизируя риски на дорогах, особенно на больших магистралях и в местах с высокой скоростью движения.

Читайте на портале "Комментарии" — в Украине водители могут получить значительный штраф за любые нарушения, связанные с состоянием или установкой номерных знаков. Законодательство предусматривает административную ответственность в случаях, когда номерной знак загрязнен, частично или полностью закрыт, перекрыт рамками или другими предметами, а также если его символы невозможно распознать с расстояния 20 метров.




