Простой учитель сделал копию культового американского спорткара (ВИДЕО)

Учитель физкультуры из Киевской области Иван Кожушко давно мечтал про американский Shelby Cobra 1968 года, поэтому решил не откладывать осуществление этой мечты и принялся делать спортивный родстер самостоятельно. Умельца отыскали журналисты программы "Джедаи" на канале 2+2 и рассказали подробнее о нем в сюжете.

Мужчина сделал копию культового спорткара. Фото: kolesa.ru

"Не можешь купить, сделай сам" – этот лозунг и взял себе Иван, прежде чем взялся за работу. Он признается, что давно уже видел себя владельцем известного спорткара Shelby Cobra 1968 года. Неудивительно, что цена автомобиля оказалась настолько заоблачной, что она не по карману простому учителю.

"Для меня это как хобби. Некоторые люди после работы идут домой, чтобы отдохнуть, полежать. У меня отдых проходит в гараже", – объяснил мужчина.

Самое удивительное во всей этой истории то, что в мире не получится найти второй такой же автомобиль, ведь он совершенно уникальный. Для его создания Иван использовал запчасти от разных машин. К примеру, выхлопная труба в машине от Lada Priora, сидения от обычного микроавтобуса "РАФ", колеса от американского Dodge, а зеркала от советского мотоцикла "Иж".





Как сообщало издание "Комментарии", мужчина сделал из "Запорожца" внедорожник. В материале говорится, что до этого Антон Казаринов ездил на "УАЗе". Он признается, что внешний вид машины оставлял желать лучшего, поэтому первое, что он сделал – поменял кузов. В процессе переделывания мужчина так сильно увлекся, что решил на этом не останавливаться. Ему понадобилось два месяца, чтобы старенький "Запорожец" превратился в огромную машину.

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