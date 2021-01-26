Простой учитель сделал копию культового американского спорткара (ВИДЕО)

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Любовь Блажко
Учитель физкультуры из Киевской области Иван Кожушко давно мечтал про американский Shelby Cobra 1968 года, поэтому решил не откладывать осуществление этой мечты и принялся делать спортивный родстер самостоятельно. Умельца отыскали журналисты программы "Джедаи" на канале 2+2 и рассказали подробнее о нем в сюжете.
Мужчина сделал копию культового спорткара. Фото: kolesa.ru
"Не можешь купить, сделай сам" – этот лозунг и взял себе Иван, прежде чем взялся за работу. Он признается, что давно уже видел себя владельцем известного спорткара Shelby Cobra 1968 года. Неудивительно, что цена автомобиля оказалась настолько заоблачной, что она не по карману простому учителю.
Самое удивительное во всей этой истории то, что в мире не получится найти второй такой же автомобиль, ведь он совершенно уникальный. Для его создания Иван использовал запчасти от разных машин. К примеру, выхлопная труба в машине от Lada Priora, сидения от обычного микроавтобуса "РАФ", колеса от американского Dodge, а зеркала от советского мотоцикла "Иж".
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