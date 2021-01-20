Мужчина сделал из "Запорожца" внедорожник: как теперь выглядит авто (ВИДЕО)

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Любовь Блажко
Житель Харькова решился на смелый эксперимент: он переделал "Запорожец" в вездеход. О том, что же из этого получилось, рассказали журналисты программы "Джедаи" на канале 2+2.
Мужчина сделал из Запорожца внедорожник. (фото: wikimedia.by/Sergey.Rodovnichenko)
В материале говорится, что до этого Антон Казаринов ездил на "УАЗе". Он признается, что внешний вид машины оставлял желать лучшего, поэтому первое, что он сделал – поменял кузов. В процессе переделывания мужчина так сильно увлекся, что решил на этом не останавливаться. Ему понадобилось два месяца, чтобы старенький "Запорожец" превратился в огромную машину.
Также Антон рассказал, что некоторые детали смог сделать своими руками, а другие – позаимствовал у "ГАЗели" и "УАЗа". Он поставил двигатель на 2,5 литра, а крутящий момент передается на все колеса. С помощью этого внедорожник может проехать практически по любой дороге.
Если говорить о внешнем виде машины, то он практически не поменялся. В салоне появилось несколько приборов и обогреватель для зимней эксплуатации. Мужчина заявил, что это только начало его эксперимента, поэтому кто знает, чего необычного ему захочется еще. В ближайшем будущем он хочет установить на "Запорожец" большие колеса.
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