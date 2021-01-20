Мужчина сделал из "Запорожца" внедорожник: как теперь выглядит авто (ВИДЕО)

Житель Харькова решился на смелый эксперимент: он переделал "Запорожец" в вездеход. О том, что же из этого получилось, рассказали журналисты программы "Джедаи" на канале 2+2.

Мужчина сделал из Запорожца внедорожник. (фото: wikimedia.by/Sergey.Rodovnichenko)

В материале говорится, что до этого Антон Казаринов ездил на "УАЗе". Он признается, что внешний вид машины оставлял желать лучшего, поэтому первое, что он сделал – поменял кузов. В процессе переделывания мужчина так сильно увлекся, что решил на этом не останавливаться. Ему понадобилось два месяца, чтобы старенький "Запорожец" превратился в огромную машину.

Также Антон рассказал, что некоторые детали смог сделать своими руками, а другие – позаимствовал у "ГАЗели" и "УАЗа". Он поставил двигатель на 2,5 литра, а крутящий момент передается на все колеса. С помощью этого внедорожник может проехать практически по любой дороге.

Если говорить о внешнем виде машины, то он практически не поменялся. В салоне появилось несколько приборов и обогреватель для зимней эксплуатации. Мужчина заявил, что это только начало его эксперимента, поэтому кто знает, чего необычного ему захочется еще. В ближайшем будущем он хочет установить на "Запорожец" большие колеса.





Как сообщало издание "Комментарии", как выглядит предок "Запорожца". В Сеть выложили снимок предка легендарного автомобиля "Запорожец". Сообщается, что машину создали в качестве улучшенной версии "Москвич-444". Об этом пишет autocentre.

В материале говорится, что над созданием авто работали с 1957 по 1959 год. А старую фотографию обнаружили в Центральном государственном кинофотофоноархиве Украины им. Г. С. Пшеничного.

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