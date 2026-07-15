Продать машину станет сложнее: украинцев предупредили о важном требовании перед сделкой

Украинцам, которые планируют продать автомобиль, рекомендуют заранее определить его официальную рыночную стоимость. В Главном сервисном центре МВД напоминают, что этот этап может стать обязательным для правильного оформления сделки и последующей перерегистрации транспортного средства.

Продажа автомобиля. Фото: из открытых источников

Как пояснили в ведомстве, необходимость проведения оценки связана с требованиями Налогового кодекса Украины. Стоимость автомобиля, указанная в договоре купли-продажи, не должна быть ниже официально установленной рыночной цены. Именно поэтому владельцам советуют заранее обратиться в учреждения Экспертной службы МВД.

Во время оценки специалисты анализируют сразу несколько параметров транспортного средства. Среди них – год выпуска, срок эксплуатации, технические характеристики, комплектация, фактический пробег, общее состояние автомобиля, а также наличие повреждений, следов коррозии или ранее выполненных ремонтов.

По итогам проверки собственник получает официальное заключение о рыночной стоимости автомобиля. Этот документ можно использовать при оформлении договора купли-продажи и других юридических процедур, связанных с отчуждением транспортного средства.

После получения оценки стороны могут заключить договор и провести перерегистрацию автомобиля. В МВД напомнили, что выполнить эту процедуру можно в любом территориальном сервисном центре независимо от места регистрации владельца или покупателя.

В ведомстве советуют заранее ознакомиться с полным перечнем необходимых документов и этапами оформления сделки. Это позволит избежать задержек, дополнительных расходов и возможных вопросов во время регистрации нового владельца автомобиля.

Читайте также на портале "Комментарии" — одна ошибка перед отпуском – и ремонт на десятки тысяч: что водители забывают проверить перед дорогой.



